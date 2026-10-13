صعود ۱۲۶ هزار واحدی بورس تهران؛ شاخص کل در آستانه ۸.۵ میلیون واحد

بورس تهران در معاملات روز سه‌شنبه و در ادامه روند صعودی روز گذشته، با رشد بیش از ۱۲۶ هزار واحدی شاخص کل همراه شد و در آستانه ورود به کانال ۸.۵ میلیون واحد قرار گرفت؛ هم‌زمان، شاخص هم‌وزن نیز افزایش یافت و ارزش معاملات خرد بازار به ۴۱.۴ همت رسید.

جوان آنلاین: بورس تهران در معاملات امروز سه‌شنبه با تداوم تقاضا در بازار سهام، روندی صعودی را تجربه کرد و شاخص کل با افزایش ۱۲۶ هزار و ۴۷۶ واحدی به سطح هشت میلیون و ۴۶۰ هزار واحد رسید. به این ترتیب، نماگر اصلی بازار سهام به محدوده ۸.۵ میلیون واحد نزدیک شد.

به گزارش ایسنا، شاخص کل هم‌وزن نیز هم‌جهت با شاخص کل حرکت کرد و با رشد ۳۸ هزار و ۵۸۹ واحدی به دو میلیون و ۲۲۰ هزار واحد رسید؛ موضوعی که نشان می‌دهد رشد امروز بازار تنها به حرکت نمادهای بزرگ محدود نبوده و سهام شرکت‌های کوچک‌تر و متوسط نیز در مجموع با افزایش همراه شده‌اند.

در معاملات امروز، تعداد دادوستدهای بورس تهران از یک میلیون فقره عبور کرد و به یک میلیون و ۹۶ هزار معامله رسید. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز ۴۱.۴ همت ثبت شد که از گردش قابل توجه معاملات در جریان دادوستدهای امروز حکایت دارد.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فارس، فولاد، فملی، شستا، وغدیر، نوری و پارسان قرار داشتند؛ نمادهایی که با توجه به وزن و جایگاه خود در بازار سرمایه، در تغییرات نماگر اصلی نقش دارند. در بازار فرابورس نیز روند صعودی دنبال شد و شاخص کل این بازار با افزایش ۹۱۱ واحدی به ۶۶ هزار و ۲۲۴ واحد رسید. تعداد معاملات فرابورس نیز ۶۸۰ هزار فقره بود.

تداوم صعود؛ آزمون ماندگاری تقاضا در بازار

رشد بیش از ۱۲۶ هزار واحدی شاخص کل در ادامه افزایش روز گذشته، نشانه‌ای از تقویت تقاضا در معاملات سهام است. همچنین افزایش شاخص هم‌وزن در کنار رشد شاخص کل می‌تواند بیانگر گستردگی نسبی حرکت صعودی در بازار باشد؛ هرچند برای ارزیابی دقیق‌تر، بررسی تعداد نمادهای مثبت و منفی و میزان مشارکت صنایع مختلف نیز اهمیت دارد.

با نزدیک شدن شاخص کل به مرز ۸.۵ میلیون واحد، تداوم ورود تقاضا و حفظ ارزش معاملات در روزهای آینده از عوامل مهم برای سنجش پایداری این روند خواهد بود. در عین حال، رشد یک‌روزه شاخص‌ها به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار کافی نیست و جهت حرکت بازار در معاملات بعدی می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت عرضه و تقاضا ارائه کند.