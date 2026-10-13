جدال میان رئیس ارتش و مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی بالا گرفت

جوان آنلاین: کانال ۱۴تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی خواهان تعیین اوری گوردن، فرمانده پیشین فرماندهی شمالی برای سمت معاون رئیس ستاد ارتش است در حالی که مقامات سیاسی یانیو آسور، فرمانده کنونی فرماندهی جنوبی را ترجیح می‌دهند.

این شبکه به نقل از مقامات ارشد نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی گزارش داد که زامیر تلاش‌های گسترده‌ای را برای افزایش شانس گوردن جهت تصدی این پست به کار گرفته است.

به گفته این شبکه، زامیر از موضع مقامات سیاسی و تمایل آن‌ها برای انتصاب آسور به سمت معاون رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی در آینده آگاه است. با این حال جلسات غیرعلنی شاهد تشدید بحث و جدل میان زامیر و مقامات سیاسی در سایه روابط پرتنش میان دو طرف بوده است.

این شبکه گزارش داد که در صورت ابقای جناح راست در قدرت پس از انتخابات کنست(پارلمان اسرائیل) در ۲۷ اکتبر مقامات سیاسی به‌طور جدی پایان دادن به دوره فعالیت‌ زامیر را پس از انتخابات مد نظر دارند.