تداوم آلودگی هوای تهران تا پایان هفته

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود همچنین طی این مدت در ارتفاعات استان به‌ویژه ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

به گزارش ایسنا، از بامداد امروز تا ظهر چهارشنبه (۲۱ تا ۲۲ مهر) و از پنجشنبه تا ظهر جمعه (۲۳ تا ۲۴ مهر) به دلیل نبود وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پرتردد شهری به‌ویژه در نواحی مرکزی و جنوبی تهران در بعضی ساعات کاهش نسبی کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

در بعد از ظهر چهارشنبه و جمعه (۲۲ و ۲۴ مهر) در نیمه جنوبی و مناطق غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد متوسط تا نسبتا شدید در مرزهای جنوبی و غربی با احتمال گرد و خاک موقت مورد انتظار است.

طی روزهای پنجشنبه و جمعه افزایش نسبی دما در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۲۲ مهر) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها غبار رقیق به‌تدریج کاهش ابر در بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۲۸ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد و طی ‌پنجشنبه (۲۳ مهر) کمی ابری تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد ملایم با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.