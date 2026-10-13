سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ -
2026 October 13
صفحه نخست
|
سیاست
|
بينالملل
|
اقتصاد
جهش تولید با مشارکت مردم
سرمایهگذاری برای تولید
اصلاح نظام مالیاتی
جهش تولید مسکن
هدفمندی یارانهها
توسعه دریامحور
رشد اقتصادی
ناترازی انرژی
ناترازی بنزین
بازار سرمایه
|
جامعه
پروندههای حقوقی
حوادث | انتظامی
آموزش و پرورش
زنان و خانواده
محیط زیست
فناوری اطلاعات
دانش و دانشگاه
زنان
|
فرهنگوهنر
نقد سینمای ایران و جهان
کتاب
سبکزندگی
|
ایثار و مقاومت
شهدای جنایات صهیونیست
مادران شهید
دفاع مقدس
مدافعان حرم
شهدای جانباز
جانبازان و ایثارگران
مدافعان امنیت
محور مقاومت
شهدای انقلاب
شهدای شاخص
شهدای فتنه
|
تاریخ
جبهه ملی و قیام ۳۰ تیر
اسناد لانه جاسوسی
پهلوی و پهلویها
کودتای ۲۸ مرداد
نهضت مشروطه
انقلاب اسلامی
علما و فضلا
تاریخسازان
|
ورزش
فوتبال - فوتسال
وزنه برداری
توپ و تور
كشتی
رزمی
بانوان
ساير
|
ايران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اسلام شهر (غرب تهران)
اصفهان
ایلام
البرز
تهران
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قم
قزوین
کاشان
کرمان
کردستان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیلان
لرستان
مرکزی
مازندران
هرمزگان
همدان
یزد
دماوند
|
چندرسانهای
عناوین کل فیلم و صوت
تولیدی / فیلم
تولیدی / صوت
|
عکس
کاریکاتور
خبری
تاريخی
|
جوان پلاس
تاریخ و باستانشناسی
طبیعت و گردشگری
هوش مصنوعی
اخلاق و عرفان
کتاب و ادبیات
کیهانشناسی
فیلم و سریال
علمودانش
تکنولوژی
کارآفرینی
زندگانی
پیشرفته
Toggle navigation
نسخه اصلی
روزنامه جوان
صفحه نخست
سیاست
سرویس سیاست
اخبار کلی
بينالملل
سرویس بينالملل
اخبار كلی
اقتصاد
سرویس اقتصاد
جهش تولید با مشارکت مردم
سرمایهگذاری برای تولید
اصلاح نظام مالیاتی
جهش تولید مسکن
هدفمندی یارانهها
توسعه دریامحور
رشد اقتصادی
ناترازی انرژی
ناترازی بنزین
بازار سرمایه
اخبار کلی
جامعه
سرویس جامعه
اخبار كلی
پروندههای حقوقی
حوادث | انتظامی
آموزش و پرورش
زنان و خانواده
محیط زیست
فناوری اطلاعات
فرهنگوهنر
سرویس فرهنگوهنر
نقد سینمای ایران و جهان
کتاب
اخبار كلی
سبکزندگی
سرویس سبکزندگی
اخبار کلی
ایثار و مقاومت
سرویس ایثار و مقاومت
اخبار كلی
شهدای جنایات صهیونیست
مادران شهید
دفاع مقدس
مدافعان حرم
شهدای جانباز
جانبازان و ایثارگران
مدافعان امنیت
محور مقاومت
شهدای انقلاب
شهدای شاخص
شهدای فتنه
تاریخ
سرویس تاریخ
اخبار کلی
جبهه ملی و قیام ۳۰ تیر
اسناد لانه جاسوسی
پهلوی و پهلویها
کودتای ۲۸ مرداد
نهضت مشروطه
انقلاب اسلامی
علما و فضلا
تاریخسازان
ورزش
سرویس ورزش
اخبار كلی
فوتبال - فوتسال
وزنه برداری
توپ و تور
كشتی
رزمی
بانوان
ساير
ايران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اسلام شهر (غرب تهران)
اصفهان
ایلام
البرز
تهران
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قم
قزوین
کاشان
کرمان
کردستان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیلان
لرستان
مرکزی
مازندران
هرمزگان
همدان
یزد
دماوند
چندرسانهای
سرویس چندرسانهای
عناوین کل فیلم و صوت
تولیدی / فیلم
تولیدی / صوت
عکس
سرویس عکس
خبری
تاريخی
كاريكاتور
سرویس كاريكاتور
عمومی
جوان پلاس
سرویس جوان پلاس
تاریخ و باستانشناسی
طبیعت و گردشگری
هوش مصنوعی
اخلاق و عرفان
کتاب و ادبیات
کیهانشناسی
فیلم و سریال
علمودانش
تکنولوژی
کارآفرینی
زندگانی
جستجو
درباره ما
آرشیو
نظرسنجی
آب و هوا
اوقات شرعی
خبرنامه
پیوند ها
تماس با ما
RSS
کد خبر:
1384409
لینک کوتاه:
لینک کپی شد
تاریخ انتشار:
۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۹
کد خبر:
1384409
تاریخ انتشار:
۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۹
لینک کوتاه:
لینک کپی شد
جامعه
»
اخبار كلی
رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد
بدهی بیمارستانها به شرکتهای تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید بهدلیل تاخیر در تامین ارز
رئیس سازمان غذا و دارو، با تأکید بر ضرورت حمایت از صنعت تجهیزات پزشکی، مطالبات معوق، کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین ارز و کندی فرایندهای اداری را از مهمترین چالشهای این صنعت برشمرد.
برچسب ها:
سازمان غذا و دارو
،
مهدی پیرصالحی
،
تجهیزات پزشکی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام
ایمیل
* کد امنیتی
* نظر
تعداد کارکتر های مجاز
( 200 )
پربازدید ها
برق هستهای باید به یکی از پایههای امنیت انرژی ایران تبدیل شود
بدون شرح
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند
نشست خبری سخنگوی قوهقضاییه
نیویورکتایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد
پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم
گفتوگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم
شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمیتواند در جنوب لبنان بماند
انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان
طوفانالاقصی؛ لحظهای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست
آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن میرود؟
تذکر مفسر کبیر
افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبتنام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد
به نام شهدا جفا نکنید!
خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی
درد سیاستبازها از گشایشهای شهری
گزارش بیتعارف مهاجران از فرنگ
توضیحات معاون اول رئیسجمهور درباره افزایش کالابرگ
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
خشایارستیزی روبی کوچولو
راز شوهر فراری با عکسهای ماهعسل لو رفت
کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمردها قصاص میشود
جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان
طوفان الاقصی؛ کابوس تونلهای غزه، یا تعبیر یک رویا
تقدیر از پزشکیان بسیجی
نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری
آقامحمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سهم معلمان عدالتآموز، تبعیض نیست
فداکاری پلیس نباید عادیانگاری شود
انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریستها حتمی است
سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!
ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال میبرد
پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات
سرلشکر رضایی: جنگ شود اینبار دیتاسنتر و کابلها را نابود میکنیم
اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد
خروج از انپیتی مطالبهای در پاسخ به ناکامی تعهدات
وارونهنمایی واقعیت، پیمانشکنیهای آمریکا را نمیپوشاند
حمایت آقای خاص از امباپه
زخمهای ترمیمنیافته ۳ سال پس از طوفان
این وکلای کارچاقکن و مالیاتگریز!
دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است
سفرههای مردم چشمانتظار نان کامل
عشقآباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست
آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند
حلقههای گمشده سینمای کودک کجاست؟
واکنش عراقچی به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا
پیشنهاد سردبیر
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظکشی به رسم دیوانگان
گفتوگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشیهای لوکس توجیه دارد؟!
گفتوگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمانهای واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا میبرد؟
حمله اصلاحطلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم میشود
چرا تخلفات موتوریها در تهران پایان نمییابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
آخرین اخبار
تداوم آلودگی هوای تهران تا پایان هفته
بدهی بیمارستانها به شرکتهای تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید بهدلیل تاخیر در تامین ارز
چمران: ماه هاست برخی شهرستانی ها از امکانات تهران استفاده می کنند
جزئیات تیراندازی در پارک اوستا/ دستگیری ۲ متهم شرارت در نیرو هوایی
عتباتی: اجرای ارجاع هوشمند در تمام واحدهای قضایی تهران باید با جدیت دنبال شود
سرقت مسلحانه از خانهای در شهرک راهآهن با انگیزه انتقامگیری
صدور کیفرخواست جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران
ظفرقندی: آلودگی هوا از عوامل مهم تهدید سلامت است
زاکانی: ظرفیتهای اقتصادی کشور برای عبور از شرایط دشوار کافی است
تداوم فعالیت سامانههای بارشی؛ هوای تهران گرمتر و آلودهتر میشود
فعالیتهای آموزش عمومی قرآن در همه بخشهای اجرایی کشور دنبال شود
بزرگراه شهید یاسینی رکورددار تصادفات هفته
سردار مصدق: نیروهای انتظامی به دشمن اجازه ایجاد ناامنی را نمیدهند
تقدیر از پزشکیان بسیجی
عدالت در دسترس از فرهنگ دعوا تا فرهنگ پیشگیری
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا میبرد؟
وحدت شبانه قدرت روزانه
مأموران قلابی مرد سالخورده را تا یک قدمی مرگ بردند
قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه
اعتراف به قتل داماد با ضربه چکش