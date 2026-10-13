رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد

رئیس سازمان غذا و دارو، با تأکید بر ضرورت حمایت از صنعت تجهیزات پزشکی، مطالبات معوق، کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین ارز و کندی فرایندهای اداری را از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت برشمرد.