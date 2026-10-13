کد خبر: 1384408
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۳
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چمران: ماه هاست برخی شهرستانی ها از امکانات تهران استفاده می کنند

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حضور برخی افراد تحت عنوان مسافر کش یا دست فروش گفت: افراد زیادی وارد تهران می شوند و از امکانات استفاده می کنند.

جوان آنلاین: مهدی چمران در چهارصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی لایحه تعیین بهای خدمات بهره‌برداری از معابر توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر از سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه بنده هر روز می بینم که در خیابان شهید فیاض بخش یک یا دو مینی بوس مستقر هستند، اظهار کرد: در این مینی بوس ها مسافران استراحت می کنند و هر صبح که ما با شورا می آییم این افراد با لباس خواب از مینی بوس بیرون می آیند و رخت خواب خود را جمع آوری می کنند.

به گزارش مهر، وی افزود: این اتفاق مربوط به یک یا دو روز نیست و ماه هاست که ما با چنین چیزی مواجه هستیم. این افراد وارد تهران می شوند و از امکانات استفاده می کنند و آنجا را به خوابگاه و مسافرخانه تبدیل کردند.

چمران در ادامه یادآور شد: در میرداماد هم می بینیم که هفت یا هشت نفر در خیابان می خوابند و وقتی می روند، فضای خود را به دیگران می فروشند و به سراغ مسافرکشی می روند. این کارها درست نیست و شهر را به هم می ریزد. همچون دست فروشی که شیوع پیدا کرده و به عقیده بنده شهرداری جلوی آنها را نمی گیرد. هرچه وضعیت رها شود، بدتر خواهد شد. نگرانم یک روز مردم همه روستاها به تهران بیایند و دست فروشی کنند. این به همه چیز در کشور آسیب می زند.

رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: باید در این بخش هم اقدامات لازم را انجام دهیم و موارد را تصویب کنیم. اگر قرار است نامه بنویسیم باید این کار را انجام دهیم. از وزارت کشور پیگیری کنیم که پای مقررات و قوانین خود بایستد.

وی افزود: تقاضای بنده این است که برای سال ۱۴۰۶ در فهرستی که به وزارت کشور و شورای عالی استانها ارسال می کنیم، دریافت این ارقام را از ابتدای سال انجام دهیم.

برچسب ها: مهدی چمران ، شورای اسلامی شهر تهران ، شهر تهران
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