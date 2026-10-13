دولت و مجلس برای مدیریت شرایط اقتصادی به فهم مشترک برسند

جوان آنلاین: نشست مشترک جمعی از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست که علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، وزرا و مسئولان دولتی و نیز روسای کمیسیون ها و رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره موضوعاتی از جمله اجرای طرح کالابرگ، تأمین معیشت مردم و نیروهای مسلح، وضعیت تولیدات کشاورزی و دامی، تأمین نهاده‌های تولید، رشد سرمایه‌گذاری و اقتصادی، جبران خسارات جنگ و سایر مسائل مرتبط با حوزه‌های مسئولیتی خود بحث و تبادل نظر کردند.

در این جلسه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری فهم مشترک میان دولت و مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور، گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم، ضرورت هم‌فکری و داشتن فهم مشترک از وضعیت موجود و شرایط پیش‌رو است.

وی با بیان این که ۶ ماه نخست سال را پشت سر گذاشته‌ایم و اکنون تجربه‌ای از این دوره در اختیار داریم؛ بر همین اساس، باید با ارزیابی دقیق اتفاقات گذشته، برای شش ماه آینده برنامه‌ریزی کنیم، افزود: هم دولت و هم مجلس و همه نهادها درحال تلاش و مدیریت شریط هستند و در این زمینه لازم است با نگاه دقیق‌تر و مبتنی بر ارزیابی شرایط تصمیم‌گیری کنیم.

قالیباف: معیشت مردم باید آخرین نقطه آسیب‌پذیر در جنگ اقتصادی باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید مشخص کنیم که سناریوی پیش روی شش ماه آینده چیست و اگر در این خصوص اتفاق نظر داشته باشیم می‌توانیم طراحی بهتری برای آن داشته باشیم، گفت: در کنار موضوعاتی مانند جبران خسارت‌ها، تأمین مواد اولیه و مسائل بخش صنعت، ارتقا سطح معیشت مردم و نیروهای مسلح دو اولویت مهم هستند که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرند.

وی در همین زمینه تاکید کرد: نخستین موضوع این است که تصمیماتی که می‌گیریم، باید به‌گونه‌ای باشند که سفره مردم آخرین جایی باشد که تحریم و جنگ بر آن اثر می‌گذارد و نیز اولین جایی باشد که تصمیم درست مدیریتی بر آن اثر مثبت دارد؛ در این زمینه باید درست و دقیق هدف‌گذاری کنیم و منابع را به سمت نقطه‌ای که می‌خواهیم، هدایت کنیم.

رئیس قوه مقننه افزود: به‌عنوان کسی که از روزهای اول انقلاب تاکنون در بحران‌ها مدیریت بحران کرده و مدیریت را در بحران آموخته است، با تمام وجود می‌گویم که در زمان بحران، بزرگ‌ترین فرصت‌ها برای ما وجود دارد و نباید از این موضوع غفلت کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه امروز جنگ اقتصادی از جنگ‌های شناختی، نظامی و سایبری مهم‌تر است و جنگ اقتصادی محور اصلی جنگ علیه ما است، عنوان کرد: در جنگ اقتصادی، چالش اصلی ما، چالش تصمیم‌گیری، مدیریت و حکمرانی باثبات است.

وی با بیان اینکه در شرایط جنگی باید مسئولیت بپذیریم، تصمیم بگیریم و شجاعانه از کسی که کار می‌کند دفاع کنیم، گفت: تردید نکنید اگر در این جمع با هماهنگی پیش برویم، می‌توانیم با هم‌افزایی، مجلس و دولت را در زمینه اقتصادی در یک محور قرار دهیم و روبه‌جلو حرکت کنیم.

قالیباف با بیان اینکه در حال حاضر مهم‌ترین اولویت در همه تصمیم‌گیری‌ها، معیشت مردم و نیروهای مسلح است، گفت: باید کاری کنیم که معیشت مردم آخرین جایی باشد که از فشار جنگ و تحریم آسیب می‌بیند و اولین ثمر مثبت تصمیمات نیز بر روی سفره مردم باشد. این نگاه باید در رشد اقتصادی، بازسازی و تأمین نقدینگی بخش صنعت هم وجود داشته باشد.