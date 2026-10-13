همزمان با روایت دانش آموزان از برخورد خشونت آمیز پلیس فرانسه، احتمال آغاز دور تازه اعتراضات دانش آموزی به وضعیت نامناسب کلاس‌های درس، مقام های این کشور را نسبت به بروز خشونت‌های بیشتر نگران کرده است.

جوان آنلاین: خبرگزاری فرانسه نوشت: فرانسه روز سه ‌شنبه برای دور تازه‌ای از تظاهرات سراسری در حمایت از دانش‌آموزانی که هفته‌هاست به وضعیت نامناسب کلاس‌های درس اعتراض دارند، آماده شده است؛ این در حالی است که مقام ها و شرکت‌کنندگان نگران وقوع خشونت‌های بیشتر هستند.

به گزاش ایرنا، این حرکت اعتراضی که با حمایت اتحادیه‌ها و حزب چپ‌گرای افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (France Unbowed) سازماندهی شده، راهپیمایی در پاریس از ساعت ۱۲:۰۰ به وقت گرینویچ و همچنین راهپیمایی‌هایی در سایر شهرها را شامل می‌شود.

این اعتراضات در پی تظاهرات روز پنج‌شنبه صورت می‌گیرد که طی آن بیش از ۷۰ هزار نفر در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند و حدود ۵۰۰ نفر نیز بازداشت شدند.

مقام های فرانسوی امیدوار بودند که جنبش اعتراضی دانش آموزان که سپتامبر (شهریور) گذشته کلید خورد در آستانه تعطیلات میان ترم کاهش یابد.

وزارت آموزش فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه ۱۳۰ دبیرستان از ۳ هزار و ۷۰۰ دبیرستان این کشور تعطیل شدند. این وزارتخانه تصدیق کرد «هر چند که تعطیلی مدارس کاهش یافته اما خشونت تشدید شده است».

خبرگزاری فرانسه نوشت: در حادثه‌ای که به نظر می رسید ارتباطی با اعتراضات نداشت، پلیس فرانسه روز دوشنبه در نزدیکی شهر مارسی نوجوانی ۱۴ ساله را بازداشت کرد؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که مدیر و یکی از معلمان یک مدرسه راهنمایی با تفنگ شکاری هدف قرار گرفتند و مجروح شدند.

وزارت آموزش فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه هشت نفر از کارکنان آموزشی، عمدتاً در منطقه پاریس و شهرهای بوردو و لیون، در جریان اعتراضات دچار جراحت شدند. آمار این وزارتخانه شامل حادثه تیراندازی یاد شده نمی‌شد، چرا که پلیس آن را پرونده‌ای جداگانه دانسته است.

اگرچه بیشتر اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده است، اما دانشجویان می‌گویند مصمم‌ هستند دولت را برای رسیدگی به مشکلاتی همچون غیبت‌های مکرر معلمان، فرسودگی ساختمان‌ها، برنامه‌های درسی فشرده و دیگر مطالبات خود، تحت فشار قرار دهند.

لئو، دانشجوی ۱۹ ساله رشته طراحی گرافیک در پاریس، گفت: صدای دانشجویان به اندازه کافی شنیده نمی‌شود؛ به‌ویژه پیشنهادهایی که به مقامات و مسئولان منتخب ارائه می‌دهند.

این دانشجوی فرانسوی افزود، معترضان که بسیاری از آن‌ها زیر سن قانونی بودند، از «سطح سرکوبی که پیش از این در جنبش های دانشجویی دیده نمی شد» شوکه و آزرده خاطر شدند.

در جریان این اعتراضات، یک معترض جوان بر اثر اصابت نارنجک صوتی پلیس دست خود را از دست داد، معترض دیگری به دلیل شلیک مستقیم کپسول گاز اشک‌آور به صورتش از فاصله نزدیک، بسیاری از دندان‌هایش را از دست داد. فرد دیگری بینایی یک چشم خود را از دست داد.

گروه های حقوق بشری و دانشجویان، پلیس را به استفاده نامناسب از قوه قهریه متهم کرده اند.

چندین مأمور پلیس و معلم نیز مجروح شده‌اند؛ مقام های فرانسوی روز دوشنبه اعلام کردند که شلیک مواد آتش‌زا از طریق لوله، باعث مجروح شدن دو نفر از کارکنان مدرسه در شهر «رنس»، یکی از کارکنان مدرسه در حومه پاریس و یک پلیس در مقابل مدرسه ای در شهر مارسی شده است.

قرار بود پس از تظاهرات روز سه‌شنبه در حمایت از دانش‌آموزان، راهپیمایی‌های عمومی گسترده‌تری در روز شنبه علیه افزایش هزینه‌های زندگی برگزار شود.

«نایلا»، دانش‌آموز ۱۷ ساله‌ای در شهر «رن» که گفته بود در تظاهرات روز سه‌شنبه شرکت خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد که این حرکت با راهپیمایی گسترده‌تر روز شنبه «تلاقی» پیدا کند.

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران خواستار خویشتنداری دانشجویان شد.

طبق اعلام وزارت دادگستری، در جریان اعتراضات بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ نفر که عمدتا زیر سن قانونی هستند، توسط پلیس بازداشت شده اند.

پلیس فرانسه وعده داده طی روزهای آینده حدود سه هزار معلم جایگزین را برای پر کردن کلاس های مدارس آسیب دیده اعزام کند. سخنگوی دولت فرانسه نیز روز دوشنبه گفت که روند انتصاب و اعزام معلم ها آغاز شده است با این حال دانش آموزان اقدام دولت را ناچیز و ناکافی می دانند و خواستار اختصاص بودجه ای ۱۰ میلیار یوروریی هستند. این در حالیست که برخی از والدین و دانش آموزان نسبت به از دست رفتن کلاس های درس نگران هستند.

شماری از آن‌ها نیز نگران هستند که احزاب سیاسی مخالف، از دانش‌آموزان به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند.

به گزارش ایرنا، به تازگی نتایج نظرسنجی اپپسوس- «بی وی ای سِسی» (Ipsos BVA-Cesi) نشان داد، محبوبیت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به پایین ترین سطح از زمان روی کار آمدنش در سال ۲۰۱۷ سقوط کرده است.

نتایج نظرسنجی که روز شنبه منتشر شد، حاکی از آن است که محبوبیت مکرون نسبت به یک ماه پیش یک درصد کاهش یافته و به پایین ترین سطح از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری اش رسیده است.

این نتایج در بحبوحه مواجهه فرانسه با قیمت بی سابقه سوخت و اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی بروز کرده و چالش جدیدی را برای دولت مکرون ایجاد کرده است.