کد خبر: 1384393
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵
بين‌الملل » اخبار كلی

امیر قطر: باید به مذاکره بازگشت/عاملان نسل کشی در غزه نباید از مجازات فرار کنند

امیر قطر امیر قطر با اشاره به رویدادهای استثنایی در منطقه و مشارکت کشورش در تلاش‌ها برای برقراری آتش بس و باز کردن گذرگاههای آبی، بازگشت به مذاکره را خواستار شد.

جوان آنلاین: تمیم بن حمد آل‌ثانی، با بیان اینکه بسته بودن تنگه هرمز موجب توقف بخش زیادی از صادرات این کشور شده است، خواستار بازگشت به مذاکره و فرصت‌های گفت‌وگو شد و اظهار داشت: کشور ما و منطقه شاهد رویدادهای استثنایی بوده است که در جریان آن بار دیگر اتحاد و همبستگی موسسات قطر نمایان شد.

به گزارش ایرنا، وی افزود، اقتصاد ملی با قدرت با بحران کنونی مقابله کرد و در سال ۲۰۲۵ توانست میانگین رشد بالا را حفظ کرده و تا این لحظه با پیامدهای این بحران مقابله کرده است.

وی با اشاره به مشارکت قطر در تلاش ها برای برقراری آتش بس و باز کردن گذرگاه های آبی، اظهار داشت: ما طرف های درگیر را به مذاکرات و بازگشت به فرصت های گفت وگو در راستای رسیدن به راه حل های مسالمت آمیز برای درگیری ها، تشویق می کنیم.

وی با بیان اینکه قطر همواره حل اختلافات از طریق مذاکره و ابزارهای دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز را ترجیح می‌دهد، تصرریح کرد امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و محافظت از حاکمیت آن، مساله‌ای است که نمی‌توان با آن مماشات کرد.

تمیم بن حمد همچنین تاکید کرد که قطر به همراه برادران و شرکای بین‌المللی خود به تلاش‌ها برای حفظ امنیت و ثبات منطقه ادامه خواهد داد.

وی گفت: برای برقراری امنیت در خلیج فارس و تنگه‌ی هرمز و محافظت از تاسیسات انرژی، آب و زیرساخت‌های غیرنظامی، باید تلاش‌ها را چند برابر کرد.

امیر قطر افزود: حق ما در دفاع از حاکمیت خود، با پافشاری بر ممانعت از گسترش دایره ی جنگ تعارض ندارد و تاکید ما بر گفت وگو و راه حل‌های مسالمت‌آمیز به معنای اهمیت ندادن به مساله دفاع از کشور نیست.

وی گفت: راهبرد ما متشکل از چهار عنصر اساسی است که اولین آن ها دفاع قاطع از وطن بدون کشیده شدن به سمت جنگ است. قطر در این بحران به مسئولیت خود مبنی بر حفظ حاکمیت و ایفای نقش خود در تامین انرژی و اقتصاد جهانی و استفاده از گزینه‌ی دیپلماتیک عمل کرده است.

عاملان نسل کشی در غزه نباید از مجازات بگریزند

تمیم بن حمد آل ثانی در بخش دیگری از اظهارات خود خاطرنشان کرد: نسبت به تداوم تجاوزهای اسرائیل علیه ملت برادر فلسطین هشدار می دهیم و تاکید می کنیم که آنچه در نوار غزه اتفاق افتاد بدون شک نسل کشی است و عاملان این جنایت نباید از مجازات فرار کنند.

امیر قطر همچنین نسبت به خطرات تجاوزهای شهرک نشینان صهیونیست علیه مردم فلسطین در کرانه باختری با حمایت های ارتش این رژیم هشدار داد و گفت: نسبت به یورش های مکرر صهیونیست ها به مسجد الاقصی و نقض قوانین بین المللی توسط اسرائیل هشدار می دهیم.

وی همچنین گفت: بر مواضع ثابت خود مبتنی بر ایحاد راه حل برای بحران در سودان، لیبی، یمن و سومالی تاکید می‌کنیم.

برچسب ها: تمیم بن حمد آل ثانی ، میز مذاکره ، نسل کشی غزه
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