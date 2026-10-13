اذعان روزنامه صهیونیست به شکنجه سیستماتیک در زندان های اسرائیل 

یک روزنامه صهیونیستی به شکنجه سیستماتیک در زندان های رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی پرداخته و نوشت که تل آویو با خشونت شدید و شیوع بیماری، جان اسرا را تهدید می‌کند.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی میدانی به قلم هاجر شیزاف و نیر حسون، فاش کرد که زندان‌ها و بازداشتگاه‌های اسرائیل طی سه سال گذشته به اردوگاه‌های شکنجه برای فلسطینی‌ها تبدیل شده‌اند و هزاران اسیر فلسطینی با سیاست عامدانه گرسنگی دادن، خشونت شدید و شیوع بیماری‌ها، تحت حمایت و نظارت مستقیم «ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مواجه هستند.

این گزارش تصریح کرد که از میان ۹ هزار و ۳۲۹ اسیر فلسطینی که تا سپتامبر گذشته در بازداشت به سر می‌بردند، تنها برای ۱۶ درصد آن‌ها کیفرخواست صادر شده است. این در حالی است که ۳۴ درصد در «بازداشت اداری» بدون اتهام به سر می‌برند، ۳۴ درصد در وضعیت انتظار برای بازجویی هستند و گروهی دیگر تحت عنوان «رزمندگان غیرقانونی» در طبقه‌بندی مغایر با قوانین بین‌المللی تحت بازداشت هستند.

روایت اسرای آزاد شده: گرسنگی دادن، شکنجه و حملات خونین

این گزارش به تشریح روایت پنج اسیر فلسطینی که اخیراً از زندان‌های «مجدو»، «نفحه»، «کتسیعوت»، «عوفر» و «دامون» آزاد شده‌اند، پرداخته است:

علی سمودی (خبرنگار از جنین) در این رابطه می‌گوید که پس از یک سال بازداشت اداری بدون اتهام آزاد شد. او ۶۰ کیلوگرم از ۱۲۰ کیلوگرم وزن خود را از دست داده و به دلیل گرسنگی، اهمال پزشکی و خوردن غذاهای فاسد یا تاریخ‌ مصرف‌ گذشته، به ۱۰ بیماری مزمن مبتلا شده است. وی از رفتارهای وحشیانه زندانبان‌ها، اجبار اسرا به برهنگی برای بازرسی‌های تحقیرآمیز، شلیک گلوله‌های پلاستیکی داخل حمام‌ها و ممانعت از درمان اسرای فلسطینی در زندان‌ها خبر داد.

هبه علاوی زن اسیر فلسطینی از الخلیل که سرپرست خانواده‌اش بود، پس از حدود ۵ ماه حبس در زندان «دامون» آزاد شد. او ۳۶ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده و در جریان یورش‌ها با ضرب و شتم شدید، شوک الکتریکی، اسپری گاز و آزار و اذیت جسمی شکنجه شده است که منجر به کنده شدن ناخن‌ها، شکستگی دندان‌ها و خونریزی شدید رحمی وی شده است.

سامر خویرا از نابلس می گوید که پس از ۹ ماه بازداشت اداری به اتهام فعالیت رسانه‌ای آزاد شده و ۲۲ کیلوگرم وزن کم کرد. خویرا از روش‌های تحقیر روزانه از جمله دست‌بند زدن به اسرا و حرکت دادن آن‌ها به سبک «دومینو» و ضربه زدن با زانو توسط زندانبان‌ها که منجر به شکستن دو دنده او شد خبر داده و گفت که در قبال این شکنجه ها تحت درمان قرار نگرفته است. وی همچنین از شیوع بیماری گال در زندان‌های رژیم صهیونیستی گفت که اسرا را به «مردگان متحرک» تبدیل کرده که خون و التهاب از بدنشان می‌چکد، ولی هیچ دارویی دریافت نمی کنند.

ربیع ابو نعیم از رام‌الله می گوید که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیه حملات شهرک‌نشینان، ۹ ماه در بازداشت اداری بوده است. او ۱۵ کیلوگرم وزن از دست داده و با جیره‌های غذایی بسیار ناچیز مواجه بوده و مجبور شده برای دریافت یک وعده غذایی مناسب، تکه‌های نان را با دیگران معاوضه کند. او با شوک الکتریکی، ضرب و شتم با زانو و سلاح، رها کردن سگ‌های پلیس به جان اسرا و شلیک گلوله‌های پلاستیکی داخل بندها شکنجه شده است و با وجود شکستگی استخوان‌ها و دردهای شدید، از درمان محروم شد.

این تحقیقات به تبانی و وقت‌کشی عامدانه دادگاه رژیم صهیونیستی در قبال شکنجه‌های صورت گرفته در زندان‌های این رژیم اذعان کرده و گفت که نظارت و توجه قضایی واقعی به شرایط اسرا وجود ندارد و دستگاه قضایی به ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات مقامات و تمدید منظم بازداشت‌های اداری تبدیل شده است.