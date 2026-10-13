کد خبر: 1384390
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

مقایسه قطع اینترنت در فرانسه و ایران به دلیل اعتراضات

ق رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در ایام اعتراضات، اینترنت بین الملل در فرانسه قطع و منجر به اختلال دستگاه‌های پوز شد اما ما به دلیل داشتن شبکه ملی اطلاعات قطعی در دستگاه‌های پوز نداشتیم.

جوان آنلاین: محمدامین آقامیری صبح امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: استارلینک علاوه بر ارتباط‌رسانی، در جنگ‌ها برای فرماندهی و کنترل، هدایت پهپادها، جاسوسی و انتقال اطلاعات به کار می‌رود. چند سامانه برای قطع پایانه‌های ماهواره‌ای استارلینک در اختیار داریم و فناوری استارلینک قابل مدیریت است.

وی با اشاره به همکاری با دولت گفت: با دفتر رئیس‌جمهور درحال پیگیری برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی هستیم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه امنیت ملی شوخی بردارد نیست گفت: درباره اینترنت بین‌الملل نهادهای مختلف تصمیم گیری می‌کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه گفت: اینترنت در فرانسه به دلیل اعتراضات قطعی دارد. در ایام قطعی نت بین الملل ما چون شبکه ملی اطلاعات داشتیم هیچ دستگاه پوزی از کار نیفتاد برعکس فرانسه که همه دستگاههایش قطع شد.

برچسب ها: اینترنت ، فرانسه ، اعتراضات
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