کد خبر: 1384387
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۷
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، مسئولیت مشترک دولت و تولیدکنندگان است

ث رئیس‌جمهور در پیامی با بیان اینکه استاندارد‌های دقیق و کارآمد می‌توانند به ارتقای کیفیت تجهیزات و خدمات منجر شده و حفظ منابع ملی و صیانت از منافع نسل‌های آینده را به دنبال داشته باشد، نوشت: این رویکرد، مسئولیتی مشترک برای دولت، تولیدکنندگان و همه شهروندان است.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در پیام تبریک هفته و روز جهانی استاندارد به تلاشگران این عرصه، بر ضرورت گسترش و نهادینه شدن فرهنگ استاندارد در همه شئون زندگی و استقرار آن به‌عنوان مبنایی برای سنجش کیفیت عملکردها، تصمیم‌ها و خدمات تأکید و ابراز امیدواری کرد: با ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی، شاهد ایرانی سربازتر و برخوردار از جایگاهی شایسته در بازارهای جهانی باشیم.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

استاندارد، معیار سنجش درستی و شایستگی تصمیم‌ها، رفتارها و عملکردهاست. پایبندی به آن در همه شئون زندگی، زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی، رعایت حقوق مردم، تقویت اعتماد عمومی و پیشرفت پایدار جامعه است. به باور ما در نگاه دینی و اخلاقی نیز درستکاری و حق‌مداری اساس زندگی سالم و مسئولانه است و استاندارد را می‌توان جلوه‌ای از این حقیقت در عرصه‌های گوناگون زندگی دانست.

استاندارد تنها به ضوابط فنی تولید و معیارهای سنجش کیفیت کالاها محدود نمی‌شود، بلکه اصل و نگرشی فراگیر برای تنظیم روابط اجتماعی، ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از سلامت و ایمنی مردم، افزایش کارآمدی و استفاده درست و عادلانه از منابع و امکانات کشور است. جامعه‌ای که تصمیم‌ها و اقدامات خود را بر معیارهای روشن، علمی و عادلانه استوار کند، بهتر می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند، از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید و مسیر پیشرفت پایدار را هموار سازد.

مردم حق دارند از سلامت و کیفیت کالاها و خدمات، مطمئن باشند

در عرصه تولید و اقتصاد، رعایت استاندارد نشانه احترام به حقوق مصرف‌کننده، تعهد تولیدکننده به کیفیت و مسئولیت‌پذیری در برابر جامعه است. مردم حق دارند به سلامت، ایمنی و کیفیت کالاها و خدماتی که دریافت می‌کنند اطمینان داشته باشند و تولیدکنندگان نیز باید از ضوابط شفاف، منصفانه و قابل اتکا برخوردار باشند. نظارت دقیق، ارزیابی مستمر و اجرای فراگیر استانداردها، ضمن ارتقای کیفیت محصولات ایرانی و افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها، زمینه‌ساز اعتماد بیشتر مردم و اعتبارافزون‌تر کشور در بازارهای جهانی خواهد بود.

همچنین بسیاری از ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌های موجود، ریشه در رعایت نشدن تناسب‌ها، فقدان معیارهای روشن و نبود الگوهای صحیح در مصرف و تخصیص منابع دارد. اصلاح این وضعیت، مستلزم بازنگری در شیوه‌های تصمیم‌گیری و حرکت تدریجی و مستمر به سوی مصرف بهینه، کاهش اتلاف و افزایش بهره‌وری است.

استانداردهای دقیق و کارآمد می‌توانند به ارتقای کیفیت تجهیزات و خدمات منجر شده و مدیریت صحیح مصرف انرژی و پشتیبانی از توسعه انرژی‌های پاک، حفظ منابع ملی و صیانت از منافع نسل‌های آینده را به دنبال داشته باشد. این رویکرد، مسئولیتی مشترک برای دولت، تولیدکنندگان و همه شهروندان است.

انتظار می‌رود سازمان ملی استاندارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و توسعه نظارت‌های دقیق و اثربخش، در مسیر تحقق عدالت، ارتقای کیفیت، رعایت حقوق مردم و بهبود مستمر عملکردها گام بردارد و با تدوین و اجرای برنامه‌های روشن و قابل سنجش، دستیابی به نتایج ملموس و پایدار را دنبال کند.

اینجانب ضمن تبریک هفته و روز جهانی استاندارد به تلاشگران این عرصه، بر ضرورت گسترش و نهادینه شدن فرهنگ استاندارد در همه شئون زندگی و استقرار آن به‌عنوان مبنایی برای سنجش کیفیت عملکردها، تصمیم‌ها و خدمات تأکید می‌کنم و امیدوارم و با ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی، شاهد ایرانی سربازتر و برخوردار از جایگاهی شایسته در بازارهای جهانی باشیم.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، استاندارد ، دولت چهاردهم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

بدون شرح

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

تذکر مفسر کبیر

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

به نام شهدا جفا نکنید!

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

خشایارستیزی روبی کوچولو

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

تقدیر از پزشکیان بسیجی

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

حمایت آقای خاص از امباپه

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

سفره‌های مردم چشم‌انتظار نان کامل

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

واکنش عراقچی به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار