مهاجرانی: طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان در دستور کار دولت قرار دارد

جوان آنلاین: مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری دوره ای خود، در ساختمان سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: سفر رئیس‌جمهور به ترکمنستان، حضور و سخنرانی دکتر پزشکیان در اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به‌عنوان مهمان ویژه و دیدارهای دوجانبه با سران کشورها و کشورهای حاشیه خزر، از جمله برنامه‌های رئیس‌جمهور بود. همچنین، موضوعات زیست‌محیطی و پیگیری مسائل مشترک در جلسات برگزارشده مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: روز گذشته، رئیس‌جمهور به‌صورت رسمی سال تحصیلی جدید را در دانشگاه شهید بهشتی افتتاح کرد. این دانشگاه به دلیل جایگاه علمی و قرار گرفتن در زمره دانشگاه‌های تراز اول کشور و همچنین حملات انجام‌شده در این ایام و شمار شهدای این دانشگاه، برای برگزاری این مراسم انتخاب شد. این مراسم با حضور وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از استادان و دانشجویان آغاز شد.

سخنگوی دولت گفت: رئیس‌جمهور تأکید کرد که در نشست علمی آینده با رؤسای دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی، بر حل مسائل کشور و مسئله‌محور شدن رویکرد دانشگاه‌ها تمرکز خواهد شد تا دانشگاه‌ها بتوانند در حل مسائل کلان کشور نقش مؤثری ایفا کنند. در همین راستا، حوزه‌های آب، انرژی، محیط زیست و صنعت به‌عنوان محورهایی برای بررسی و صورت‌بندی در کارگروه‌های مختلف مطرح شدند. همکاری در حوزه آب نیز از پیش آغاز شده بود.

وی ادامه داد: این مراسم با یاد شهدای میناب آغاز شد و کوله‌های دانش‌آموزی و یادگارهای به‌جامانده از آنان، بار دیگر مظلومیت کودکانی را یادآوری کرد که فرصت کودکی از آنان گرفته شد. با توجه به اینکه در هفته کودک قرار داریم.

مهاجرانی عنوان کرد: در این ایام، شاهد افتتاح نخستین مرکز تشخیص و درمان سرطان کودکان در کشور بودیم که به دست دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افتتاح شد.

سخنگوی دولت افزود: روز گذشته، در حضور رئیس‌جمهور، از یکی از پرستاران استان لرستان که در جریان بمباران به وظیفه خود عمل کرده و به خدمت‌رسانی ادامه داده بود، تقدیر شد.

وی ادامه داد: در جریان دو جنگ در سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۲ نفر از اعضای کادر درمان، شامل پزشکان، پرستاران، نیروهای درمانی هلال‌احمر و اورژانس، جان خود را از دست دادند. یاد این عزیزان گرامی باد و برای بازماندگان آنان آرزوی آرامش داریم.

سخنگوی دولت گفت: طبق اعلام معاون وزارت بهداشت، سه روان‌پزشک در شبکه‌ای با نام «سراج» فعالیت می‌کنند تا به آسیب‌دیدگان روحی ناشی از حملات دشمن کمک کنند و آرامش را به جامعه بازگردانند. یکی از پیامدهای جنگ، آسیب‌های روحی و روانی است؛ ازاین‌رو، شمار مراکز فعال سراج از ۱۴۸ مرکز به ۳۰۰ مرکز افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر نیز برگزار شد و رئیس‌جمهور و شمار زیادی از وزیران و اعضای کابینه در جریان این رویداد چهارروزه از آن بازدید کردند. هدف اصلی این نمایشگاه، تبدیل روستاها و مناطق عشایری به محیط‌هایی برای تولید و شکل‌گیری اقتصادی پویا است.

مهاجرانی عنوان کرد: در دولت چهاردهم، ۱۲ هزار کیلومتر راه روستایی احداث شده است؛ این اقدام در شرایطی صورت گرفته که کشور در سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با شرایط جنگی مواجه بوده است. همچنین، بیش از ۹۰ درصد روستانشینان به راه مناسب دسترسی دارند و تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۰۰ هزار مستأجر در مناطق روستایی، در کمتر از ۵ ماه پرداخت شده است.

وی بیان کرد: در جلساتی که به‌طور مشخص به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، ۱۱۷ طرح برای فعال‌سازی و بهبود وضعیت صنعت نفت و گاز کشور در حال اجراست. اجرای این طرح‌ها در شرایط جنگی، نشان‌دهنده ظرفیت و توان علمی و فنی داخلی است.

سخنگوی دولت همچنین قهرمانی ورزشکاران ایران در ناگویا ژاپن، افتخارآفرینی ورزشکاران پارالمپیکی و موفقیت دانش‌آموزان در المپیادهای علمی را تبریک گفت و این دستاوردها را از عوامل شادی‌آفرین برای مردم در روزهای دشوار دانست.

مهاجرانی در خصوص انتصاب زنان در مدیریت سازمان های دولتی اظهار کرد: یکی از حوزه‌هایی که دولت چهاردهم در آن نسبتا موفق عمل کرده، انتصاب زنان و جوانان در مناصب مدیریتی است. بر اساس آمار رصدخانه طراحی‌شده از سوی معاونت امور زنان و خانواده، بیشترین انتصاب زنان در سطوح مدیریتی در دولت چهاردهم انجام شده است.

وی افزود: طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان نیز در دستور کار دولت قرار دارد. رهبر شهید در نخستین جلسه هیئت دولت بر تربیت نیروی جوان تأکید کرده بودند. هفته گذشته نیز جلسه‌ای با حضور دکتر عارف برگزار شد که تعدادی از افراد حاضر در فرایند تربیت و توانمندسازی مدیریتی، که هم‌اکنون در مناصب مدیریتی از سطح مدیرکل به بالا فعالیت می‌کنند، در آن حضور داشتند.

سخنگوی دولت گفت: رویکرد دولت این است که برای استفاده از ظرفیت زنان، نیازی به تعیین سهمیه نباشد؛ بااین‌حال، انتظار می‌رود حدود ۳۰ درصد از مناصب مدیریتی به زنان اختصاص یابد.

وی ادامه داد: بیشترین حضور زنان در کابینه را در دولت چهاردهم شاهد بوده‌ایم. در این دولت، دو تجربه نخست نیز رقم خورده است؛ از جمله حضور زنان در جایگاه وزیر راه و شهرسازی و سخنگوی دولت. همچنین، معاونت امور زنان و خانواده و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست از جمله جایگاه‌هایی هستند که پیش‌تر نیز تجربه حضور زنان در آن‌ها وجود داشته است.

مهاجرانی عنوان کرد: امیدواریم در ادامه مسیر دولت، شاهد رقم خوردن تجربه‌های نخست بیشتری در زمینه حضور زنان در مسئولیت‌های مدیریتی باشیم.

مهاجرانی در رابطه با میزان کاهش مصرف بنزین پس از اجرای طراح افزایش نرخ اظهار کرد: از کارکنان دولت و مردم که طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» را اجرا می‌کنند، قدردانی می‌کنم. حرکت به سمت استفاده از حمل‌ونقل عمومی نیز ادامه دارد و زیرساخت‌های آن در حال توسعه است.

وی افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، از ۱۷ شهریور تا ۱۵ مهر، در مقایسه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، مصرف سوخت ۷ درصد کاهش و مصرف سی‌ان‌جی ۱۲ درصد افزایش یافته است.

سخنگوی دولت گفت: افزایش استفاده از سی‌ان‌جی به کاهش آلودگی و صرفه‌جویی در مصرف بنزین کمک می‌کند. دولت تمام منافع حاصل از این کاهش ۷ درصدی مصرف سوخت را مستقیماً برای موضوعات معیشتی مردم هزینه خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر مصرف بنزین با همان روند افزایشی ادامه می‌یافت، کشور به واردات بیشتری نیاز پیدا می‌کرد. بااین‌حال، رقم دقیق درآمد حاصل از اجرای این طرح هنوز منتشر نشده است.