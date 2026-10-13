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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

نخست‌وزیر پیشین انگلیس: ترامپ نشانه فروپاشی نظم جهانی است/ نظم تحت رهبری آمریکا پایان یافت

ریشی سوناک نخست‌وزیر پیشین انگلیس با تأکید بر پایان نظم تک‌قطبی، ترامپ را نه علت، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی نظم جهانی که آمریکا مدعی رهبری آن بود خوانده و از افزایش بی‌سابقه درگیری‌های مسلحانه در جهان ابراز نگرانی کرد.

جوان آنلاین: «ریشی سوناک» نخست‌وزیر پیشین انگلیس در نخستین روز برگزاری«مجمع اقتصاد نوین بلومبرگ» در دهلی نو تاکید کرد نظم جهانی که تا پیش از این آمریکا مدعی رهبری آن بود «به پایان رسیده» و جهان وارد دوره‌ای از عدم‌قطعیت ژئوپلیتیک فزاینده شده است.

به گزارش ایسنا، سوناک در اظهاراتی که نشان‌دهنده اعتراف مقامات غربی به فروپاشی ساختارهای سلطه‌گرانه پیشین است، تصریح کرد: «آنچه ما از آن استقبال کردیم، تمام شده و ما دقیقاً نمی‌دانیم که جایگزین آن چه خواهد بود.»

ترامپ؛ نشانه نه علت

نخست‌وزیر پیشین انگلیس با اشاره به سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «ترامپ علت این وضعیت نیست، او نشانه‌ای از آن است.» وی افزود: «جهانی که اکنون در آن قرار داریم، جهانی است که به‌درستی نمی‌دانیم در آن به کجا رسیده‌ایم و این وضعیت، عدم‌قطعیت و حتی خطر عظیمی در عرصه ژئوپلیتیک ایجاد کرده است.»

سوناک با اشاره به فروپاشی نظام مبتنی بر قواعد که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، گفت: «نظام مبتنی بر قواعدی که بیشتر ما در آن بزرگ شدیم و شرکت‌ها به آن عادت کرده بودند، از بین رفته است. هرچه همه زودتر این را بپذیرند، بهتر است. نشستن و گله‌کردن کمکی نمی‌کند.»

افزایش بی‌سابقه درگیری‌های مسلحانه

سوناک در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی جهان گفت: «تصادفی نیست که در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری از جنگ جهانی دوم، درگیری‌های مسلحانه در جریان است؛ ۶۱ درگیری مسلحانه دولتی در سراسر جهان.» وی افزود: «اکنون به این وضعیت نگاه می‌کنم و نگرانم.»

چین؛ رقیب هم‌تراز آمریکا

نخست‌وزیر پیشین انگلیس همچنین با اشاره به ظهور چین به‌عنوان یک قدرت جهانی، آن را «ویژگی جدید اقتصاد جهانی» توصیف کرد و گفت: «چین در حوزه‌های اقتصادی، نظامی و فناوری رقیبی هم‌تراز برای آمریکاست.»

کشورها مسیر مستقل خود را انتخاب می‌کنند

سوناک با اشاره به تغییر موازنه قدرت در جهان گفت: «کشورهایی مانند هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس اکنون قادرند مسیر خود را ترسیم کنند. آنها همیشه با آمریکا یا چین موافق نخواهند بود. آنها کاری را که می‌خواهند انجام خواهند داد و این ویژگی جدیدی است.»

اقتصاد جهانی در وضعیت «غیرقابل‌پیش‌بینی»

سوناک همچنین با اشاره به آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین جهانی گفت که وابستگی به چین برای مواد معدنی حیاتی و مواد اولیه دارویی، خطراتی برای کشورهای غربی ایجاد کرده است. به گفته وی، تلاش‌های آمریکا، انگلیس و سایر کشورها برای متنوع‌سازی این زنجیره‌ها می‌تواند هند را به «یک طرف سودکننده بزرگ» تبدیل کند.

نخست‌وزیر پیشین انگلیس در بخش دیگری از اظهارات خود پیش‌بینی کرد که شرکت‌های فناوری در سال ۲۰۲۷ به‌طور خالص بیش از دولت آمریکا اوراق قرضه بلندمدت منتشر خواهند کرد.

برچسب ها: ریشی سوناک ، دولت آمریکا ، شکست آمریکا ، نظم جهانی
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