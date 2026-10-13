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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

رژیم صهیونیستی در تنگنای انزوای جهانی؛ تحریم‌ها و شکاف در جبهه حامیان

1 گزارش‌ها و تحلیل‌های منابع رژیم صهیونیستی از گسترش انزوای بین‌المللی آن ، افزایش تحریم‌های اقتصادی، دانشگاهی و تسلیحاتی و کاهش حمایت از این رژیم در آمریکا حکایت دارد؛ روندی که به گفته تحلیلگران، می‌تواند پیامدهای منفی بلندمدتی برای تل‌آویو به همراه داشته باشد.

جوان آنلاین: تشدید انتقادهای بین‌المللی از سیاست‌های رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و کرانه باختری، به افزایش اقدامات محدودکننده علیه این رژیم منجر شده است؛ تحولاتی که بنا بر ارزیابی رسانه‌های اسرائیلی، دامنه آن فراتر از واکنش‌های سیاسی کوتاه‌مدت رفته و مناسبات اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک تل‌آویو را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افزایش تحریم‌هاعلیه رژیم صهیونیستی در ۵۴ کشور

روزنامه هاآرتص در گزارشی با استناد به داده‌های گردآوری‌شده از سوی «شوکی فریدمن»، رئیس اندیشکده «سیاست مردم یهود»، از اجرای ۱۱۰ مورد تحریم علیه رژیم صهیونیستی در ۵۴ کشور و مطرح بودن ۹ مورد تحریم پیشنهادی دیگر خبر داده است.

بر اساس این داده‌ها، اسپانیا با ۱۰ مورد تحریم دانشگاهی در صدر فهرست قرار دارد و پس از آن آمریکا با هشت، انگلیس با هفت و بلژیک و ترکیه هر کدام با پنج مورد قرار گرفته‌اند. ایتالیا، ایرلند، هلند، کانادا و فرانسه نیز هر کدام بین سه تا چهار مورد تحریم اعمال کرده‌اند.

فریدمن درباره پیامدهای احتمالی گسترش این روند هشدار داده و گفته است که رژیم صهیونیستی ممکن است در صورت تداوم این وضعیت، با شرایط دشوارتری در عرصه بین‌المللی مواجه شود.

به نوشته هاآرتص، محدودیت‌های تجاری می‌تواند فراتر از ممنوعیت واردات محصولات شهرک‌های صهیونیست‌نشین گسترش یابد. فریدمن هشدار داده است که پیچیدگی بررسی منشأ کالاها ممکن است برخی واردکنندگان اروپایی را به اجتناب از خرید محصولات اسرائیلی سوق دهد.

وی همچنین نسبت به احتمال محدود شدن فروش کالاهای دوکاربردی، از جمله قطعات و فناوری‌های مورد استفاده در صنایع غیرنظامی و نظامی، ابراز نگرانی کرده است. به گفته او، وابستگی صنایع پیشرفته رژیم صهیونیستی به قطعات وارداتی، از جمله نیمه‌رساناها، می‌تواند اجرای چنین محدودیت‌هایی را به عاملی برای اختلال در تولیدات صنعتی و تسلیحاتی تبدیل کند.

کاهش حمایت از رژیم صهیونیستی در آمریکا

هم‌زمان با افزایش فشارهای بین‌المللی، تغییر نگرش در آمریکا نیز به یکی از محورهای نگرانی رسانه‌های اسرائیلی تبدیل شده است.

فیل گوردون، مشاور امنیت ملی پیشین «کاملا هریس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در دولت جو بایدن، در گفت‌وگو با روزنامه «جروزالم پست» از کاهش حمایت عمومی آمریکا از رژیم صهیونیستی و آسیب‌دیدن روابط دو طرف در سال‌های اخیر سخن گفته است.

گوردون با اشاره به تغییر نگرش‌ها در میان نسل‌های مختلف آمریکایی، این روند را از نظر سرعت و گستردگی قابل توجه دانسته و هشدار داده است که پیامدهای آن ممکن است با پایان دوره فعالیت سیاسی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ نیز ادامه یابد.

وی همچنین به افزایش حمایت‌ها در میان دموکرات‌ها از مشروط کردن کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی اشاره کرده و گفته است که این دیدگاه، از موضعی حاشیه‌ای به یکی از رویکردهای اصلی در بخشی از این حزب تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، مخالفت با سیاست‌های تل‌آویو و درخواست برای محدود کردن حمایت نظامی آمریکا، صرفاً به دموکرات‌ها محدود نیست و نشانه‌هایی از این انتقادها در هر دو حزب اصلی آمریکا مشاهده می‌شود.

چالش در اردوگاه محافظه‌کاران آمریکا

در کنار تحولات افکار عمومی و مواضع احزاب، اختلاف‌نظرها در جریان محافظه‌کار آمریکا نیز بر نگرانی‌های رژیم صهیونیستی افزوده است.

استر سولومون، تحلیلگر هاآرتص، در تحلیلی درباره نخستین کنفرانس جنبش «محافظه‌کاری ملی» در سرزمین‌های اشغالی، به برجسته شدن مواضع ضد مهاجرت، انتقاد از جهانی‌شدن و سازمان ملل متحد و اختلافات در میان چهره‌های بانفوذ جناح راست آمریکا اشاره کرده است.

به نوشته این روزنامه، افزایش نفوذ جریان‌های انزواطلب در جناح راست آمریکا و کاهش حمایت از اسرائیل در میان بخشی از رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه، از جمله جوانان فرقه مسیحیت انجیلی، پرسش‌هایی را درباره آینده جایگاه تل‌آویو در این جریان سیاسی مطرح کرده است.

در همین زمینه، «یورام هازونی»، متفکر سیاسی اسرائیلی-آمریکایی و از چهره‌های مرتبط با جنبش محافظه‌کاری ملی، درباره پیامدهای نزدیک شدن برخی چهره‌های پیش‌تر حاشیه‌ای به جریان اصلی حزب جمهوری‌خواه برای جایگاه یهودیان در این حزب ابراز نگرانی کرده است.

این تحولات نشان می‌دهد که نگرانی‌ها درباره آینده حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی، علاوه بر اختلافات بر سر جنگ غزه و سیاست‌های منطقه‌ای تل‌آویو، با تغییرات درون‌جریانی در اردوگاه محافظه‌کاران نیز پیوند خورده است.

هشدار درباره تشدید فشارهای بین‌المللی

هاآرتص در تحلیلی دیگر، نسبت به احتمال تشدید فشارهای بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی در صورت وقوع برخی تحولات سیاسی در سرزمین‌های اشغالی و آمریکا هشدار داده است.

بر اساس این تحلیل، پیروزی اردوگاه نتانیاهو در انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر (۵ آبان) و از دست رفتن اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا می‌تواند زمینه را برای افزایش فشارهای سیاسی و تحریمی علیه تل‌آویو فراهم کند.

این روزنامه در ترسیم سناریویی از آینده، وضعیت احتمالی رژیم صهیونیستی را با شرایط آفریقای جنوبی در دوران تحریم‌های بین‌المللی علیه نظام آپارتاید مقایسه کرده که بازتاب‌دهنده نگرانی بخشی از محافل رسانه‌ای اسرائیل از پیامدهای تداوم سیاست‌های کنونی این رژیم است.

منبع ایرنا

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، انزوای اجتماعی ، تحریم اقتصادی
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