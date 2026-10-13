سفارت آمریکا در ریاض در بیانیه‌ای اعلام کرد که شماری از شهروندان این کشور به دلیل فیلم‌برداری و گرفتن عکس از حملات اخیر در عربستان سعودی بازداشت شده‌اند.

جوان آنلاین: در بیانیه سفارت آمریکا آمده است: شهروندان آمریکایی به دلیل فیلم‌برداری و گرفتن عکس از حملات موشکی و پهپادی اخیر در عربستان سعودی بازداشت شده‌اند.

به گزارش ایرنا، به نوشته شبکه خبری سی‌بی‌اس، سفارت آمریکا در ریاض به اتباع آمریکایی هشدار داد که هرگونه فیلم‌برداری، انتشار یا به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به رهگیری موشک‌ها، پهپادها و محل‌های اصابت آنها، افراد را در معرض پیگرد قانونی قرار می‌دهد.

در بیانیه سفارت آمریکا به تعداد افراد بازداشت شده و اینکه آیا آنها آزاد شده‌اند یا خیر، اشاره‌ای نشده است.

سفارت آمریکا همچنین با صدور دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه مسافرتی اعلام کرد که کارکنان دولت آمریکا در عربستان سعودی برای استفاده از هر یک از فرودگاه‌های این کشور به مجوز ویژه نیاز دارند و همچنین از همه شهروندان آمریکایی خواست تا صورت تردد از فرودگاه‌های عربستان سعودی، حداکثر احتیاط را رعایت کنند.

به گزارش ایرنا، به دنبال افزایش تنش بین یمن و عربستان سعودی دستگاه‌های دیپلماسی کره‌جنوبی، استرالیا و نیوزیلند پیش تر در بیانیه‌ای خواستار خروج اتباع خود از عربستان سعودی شده بودند.

وزارت خارجه کره‌جنوبی روز دوشنبه در بیانیه‌ای، خواستار خروج فوری شهروندان این کشور آسیای شرقی از عربستان سعودی شد.

این بیانیه پس از حمله به فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» ریاض و هشدار یمن درباره استفاده از مسافران و هواپیماها از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی، صادر شده است.

در همین ارتباط وزارت خارجه کشورهای استرالیا، نیوزیلند و ژاپن هم بیانیه‌ای هشدار سفر به عربستان سعودی صادر کردند.

وزارت خارجه و تجارت استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که اتباع این کشور باید از رفت‌وآمد به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض اجتناب و در برنامه سفر خود به سایر فرودگاه‌های عربستان سعودی نیز «تجدید نظر» کنند.

هم‌زمان، وزارت خارجه و تجارت نیوزیلند با اتخاذ موضعی سخت‌گیرانه‌تر، از اتباع خود خواست تا تحت هیچ شرایطی به فرودگاه اصلی پایتخت (ملک خالد) و استان‌های «نجران»، «جازان» و «عسیر» در جنوب این کشور، سفر نکنند.

این نهاد خواستار خودداری کردن اتباع نیوزیلند از انجام سفرهای غیرضروری به کل کشور عربستان سعودی، شده است.

وزارت خارجه ژاپن هم از اتباع خود خواست تا با رصد دقیق هشدارهای مسافرتی و پیگیری وضعیت پروازها، اصول ایمنی از جمله فاصله گرفتن از تاسیسات نظامی و نفتی عربستان و فیلم‌برداری نکردن از این مناطق را به شدت رعایت کنند.

این نهاد افزود: از شهروندان می خواهیم که به مناطق مرزی جنوبی عربستان با یمن سفر نکنند.