لغو پروازهای شرکت هواپیمایی امارات به ریاض و دمام

شرکت هواپیمایی امارات از لغو پروازهای این شرکت به مقصد ریاض و دمام عربستان خبر داد.

جوان آنلاین: شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد که شماری از پروازهای خود را به ریاض و دمام لغو کرده است و باتوجه به متغیر بودن اوضاع، امکان تغییرات بیشتری در برنامه پروازها به این دو مقصد وجود دارد.

به گزاش ایرنا، براین اساس، پروازهای شرکت هواپیمایی امارات از ابوظبی به مقصد ریاض تا روز دوشنبه ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر ماه) لغو شده است.

شرکت هواپیمایی امارات همچنین چهار پرواز روز دوشنبه ۱۲ اکتبر (۲۰ مهرماه) و همه پروازهای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۳ و ۱۴ اکتبر (۲۱ و ۲۲ مهر) به مقصد دمام را لغو کرد.

این شرکت همچنین شماری از پروازهای مسیر ابوظبی به جده در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه را لغو شده اعلام کرد.