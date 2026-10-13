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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۴
ورزش » ساير
لیگ نخبگان فوتبال آسیا؛

انتقاد تند نکونام از شرایط سفر تراکتور؛ به رسیدگی AFC نیاز داریم

جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال تراکتور در گفتگو با رسانه قطری از شرایط سفری اعضای این تیم به عمان گلایه کرد.

جوان آنلاین: جواد نکونام پس از تساوی بدون گل تیم فوتبال تراکتور مقابل الشمال قطر در گفتگو با شبکه الکاس، از شرایط سفر و برگزاری مسابقه انتقاد کرد و گفت با وجود عملکرد خوب بازیکنانش، از نتیجه به دست آمده رضایت ندارد.

به گزارش بازار، نکونام اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید، شرایط ما پیش از بازی چگونه بود. این وضعیت منصفانه نیست. ما دور از خانه بازی می‌کنیم و شرایط آب‌وهوایی نیز به ضرر ماست. این شرایط به سود تیم قطری است؛ چرا که آن‌ها تنها یک ساعت سفر می‌کنند و در همین شرایط آب‌وهوایی تمرین دارند، اما ما بیش از ۱۵ ساعت از تبریز تا اینجا در راه بودیم و چهار روز قبل نیز یک بازی سخت در ایران انجام داده بودیم.

وی افزود: با این وجود، همان‌طور که دیدید، خیلی خوب بازی کردیم و فرصت‌های زیادی برای گلزنی داشتیم، اما نتوانستیم از آن‌ها استفاده کنیم. از نتیجه راضی نیستیم، ولی باید از بازیکنانم تشکر کنم. آن‌ها تمام توان خود را در زمین گذاشتند، برای تک‌تک توپ‌ها جنگیدند و عملکرد خوبی داشتند. از بازی آن‌ها خوشحالم، اما نتیجه چیزی نبود که انتظارش را داشتیم.

سرمربی تراکتور درباره عملکرد حریف و برنامه تاکتیکی آن‌ها گفت: انتظار چنین شیوه‌ای از بازی را داشتیم، زیرا مسابقه قبلی آن‌ها مقابل تیم عربستانی را دیده بودیم. الشمال بازیکنان خوبی در اختیار دارد و از نیمکت قدرتمندی نیز برخوردار است. با این حال، این مسابقه باید در نیمه نخست به سود ما تمام می‌شد؛ چرا که موقعیت‌های زیادی را از دست دادیم.

نکونام با تمجید از عملکرد دروازه‌بان الشمال تصریح کرد: دروازه‌بان حریف در این مسابقه فوق‌العاده بود و به نظرم دو امتیاز را از ما گرفت. او سه توپ را مهار کرد و نمی‌توانم درک کنم که چگونه توانست بعضی از ضربات را از فاصله یک یا دو متری دفع کند. او کار بزرگی انجام داد و این همان چیزی بود که مقابل آن قرار گرفتیم. در نهایت فقط یک امتیاز گرفتیم و از این نتیجه خوشحال نیستیم، هرچند از فداکاری و تلاش بازیکنانم رضایت دارم.

وی در ادامه با اشاره به دشواری سفرهای تیمش برای حضور در مسابقات آسیایی گفت: اگر قرار باشد برای بازی بعدی نیز از تبریز به امارات سفر کنیم و همین شرایط تکرار شود، مسیر دو ساعته از کشورمان به امارات ممکن است برای ما حدود یک روز طول بکشد. این شرایط منصفانه نیست. ما به شرایط بهتری نیاز داریم و باید میان باشگاه‌ها، فدراسیون و کنفدراسیون فوتبال آسیا هماهنگی بیشتری ایجاد شود تا هر دو تیم در وضعیت عادلانه‌تری رقابت کنند.

سرمربی تراکتور در پایان تأکید کرد که با وجود نارضایتی از نتیجه، تیمش باید برای دیدار بعدی آماده شود و شرایط فعلی سفر و برگزاری مسابقات نیازمند رسیدگی از سمت AFC است.

برچسب ها: جواد نکونام ، باشگاه تراکتور ، لیگ نخبگان آسیا
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