بزرگراه شهید یاسینی رکورددار تصادفات هفته 

جوان آنلاین: سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی،، بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی، بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد و بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، شاهد بار ترافیک پر حجم و سنگینی هستیم.

وی در ادامه افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ شریفی گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد، بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی و بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی نیز پرحجم و سنگین است.

ضمنا؛ حوالی ساعت ۱۶:۰۰ روز گذشته در بزرگراه «شهید یاسینی به جنوب» به دلیل برخورد و تصادف یک دستگاه سواری کوییک با سواری پراید، یک نفر راننده و چهار نفر سرنشینان کوییک مجروح شده اند که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

جزئیات بیشتر وقوع این تصادف جرحی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: بزرگراه‌ها به دلیل سرعت بالای تردد، فرصت کمتری برای واکنش به شرایط ناگهانی در اختیار راننده قرار می‌دهند بنابراین با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی، توجه کامل به مسیر حرکت و پرهیز از تغییر مسیرهای ناگهانی، احتمال وقوع تصادفات را کاهش دهید.