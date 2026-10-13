سازمان ملل: تجاوزات اسرائیل علیه سوریه متوقف شود

معاون فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه خواهان توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور شد.

جوان آنلاین: معاون فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه در سخنان خود در نشست شورای امنیت تاکید کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور به ویژه در جنوب آن باید متوقف شود.

وی به درخواست دبیرکل سازمان ملل برای احترام گذاشتن به توافق ترک مخاصمه سال ۱۹۷۴ و محافظت از حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی آن اشاره کرد.

این مقام سازمان ملل با اشاره به اوضاع سوریه به ویژه استان سویداء خواهان اجرای گفتگوهای داخلی برای عبور از چالش های پیش رو شد.

ابراهیم العلبی نماینده سوریه در سازمان ملل نیز گفت که نباید اجازه داد تبعات جنگ و تجاوزات اسرائیل دستاوردهای این کشور را از بین ببرد.