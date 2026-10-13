جوان آنلاین: آیین تکریم و معارفه فرمانده یگان ویژه استان هرمزگان با حضور فرمانده یگان ویژه فراجا، فرمانده انتظامی استان، جمعی از مسئولان ارشد انتظامی، معاونان و مدیران استانی برگزار شد.

در این مراسم از خدمات سرهنگ «موسی الرضا گلوی» تقدیر و سرهنگ دوم «علی امیری» به عنوان فرمانده یگان ویژه استان هرمزگان معرفی شد.

سردار مسعود مصدق فرمانده یگان‌های ویژه فراجا، در این مراسم با تبریک هفته انتظامی به فرماندهان و کارکنان مجموعه انتظامی، یگان ویژه و مرزبانی استان هرمزگان، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در انجام مأموریت‌های متنوع، به‌ویژه در جنگ رمضان، هرمز و در شرایط حساس کنونی، قدردانی کرد.

وی با اشاره به فشارهای امنیتی و تحولات جنگی ماه‌های گذشته، اظهار کرد: نیروهای انتظامی در خط مقدم صیانت از امنیت داخلی قرار داشتند و با انجام مسئولیت‌های خطیر خود، اجازه ندادند اهداف دشمن برای برهم زدن نظم عمومی و ایجاد ناامنی در کشور محقق شود.

فرمانده یگان‌های ویژه فراجا، حفظ آرامش و امنیت جامعه در شرایط دشوار را اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر دانست و افزود: هوشیاری، آمادگی عملیاتی و تعهد کارکنان انتظامی در پاسداری از امنیت مردم، از سرمایه‌های مهم اقتدار ملی کشور است.