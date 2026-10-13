یک رسانه انگلیسی، میزان تنش به وجود آمده بین روسای جمهوری اوکراین و آمریکا را در یک سال و نیم گذشته بی سابقه ارزیابی کرد.

جوان آنلاین: روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: تشدید تنش میان واشنگتن و کی‌یف از روز جمعه و پس از آن آغاز شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از دستیابی به توافقی درباره عرضه سوخت دیزل روسیه خبر داد.

این رسانه انگلیسی افزود: پس از آن اختلاف میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و ترامپ با سرعت بیشتری تشدید شد.

به گزارش گاردین، اختلاف کنونی میان زلنسکی و ترامپ، جدی‌ترین تنش میان طرفین از زمان مشاجره آنها در کاخ سفید در فوریه سال ۲۰۲۵ است.

براساس این گزارش، ترامپ روز شنبه نیز از زلنسکی خواست حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند و گفت: «او بهتر است هرچه زودتر این حملات را متوقف کند.» در مقابل، زلنسکی توافق اعلام‌شده میان ترامپ و پوتین درباره عرضه گازوئیل روسیه را «وحشتناک» توصیف کرد و گفت درآمد حاصل از فروش سوخت به روسیه کمک می‌کند هزینه‌های جنگ را تأمین کند. او همچنین هشدار داد که کاهش تحریم‌ها علیه مسکو می‌تواند به ادامه حملات روسیه به اوکراین منجر شود.

گاردین افزود: اختلاف میان واشنگتن و کی‌یف در حالی شدت گرفته است که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ در جریان مذاکرات صلح در میامی، احتمال قطع تبادل اطلاعات اطلاعاتی آمریکا با اوکراین را در صورت توقف نیافتن حملات این کشور به پالایشگاه‌های روسیه مطرح کرده‌اند.