جوان آنلاین: پایگاه خبری وای نت در گزارشی در این رابطه اعلام کرد که موش‌ها روی تخت‌ها بالا و پایین می‌پرند، اما فرماندهان آنها می‌گویند از خود پختگی نشان دهید.

به گزارش تسنیم، به نوشته این رسانه اسرائیلی نوشت که افشاگری اعتراض آمیز پدر یکی از نظامیان زن از وجود این مشکل در آسایشگاه‌های ارتش اسرائیل پرده برداشته است.

این پدر معترض، به وب‌سایت «وای‌نت» گفت: «کادر از رفتار کودکانه آنها خشمگین است، اما اگر یک موش در اتاق من پرسه می‌زد، من هم تحمل نمی‌کردم». یک نظامی زن نمی‌تواند از ترس اینکه موش‌ها به غذایش دست زده باشند، غذا بخورد و نظامی زن دیگری موشی را در سبد لباس‌های کثیف دیده است: «از او خواستند درِ کمد را ببندد» و به آن توجه نکند.

در ادامه گزارش آمده است: در روز‌های گذشته، زنان نظامی در دوره گردان اول (فرماندهی شناسایی) در پایگاه شناسایی از انتشار موش‌ها در محل سکونت خود شکایت کردند، جایی که موش‌ها از تخت‌ها بالا می‌روند و در میان وسایل شخصی آنها پرسه می‌زنند.

ارتش اسرائیل هم مدعی شد که ابزار‌هایی برای به دام انداختن موش‌ها فراهم کرده و تیمی از خدمات بهداشتی نظامی و قرار است یک شرکت سم‌پاشی برای حل این مشکل خواهند آمد.

پدر یکی از سربازان در گفت‌و‌گو با وب‌سایت‌های وای نت و روزنامه یدیعوت آحارانوت توصیف کرد که درخواست‌های مکرر از کادر به نتیجه‌ای نرسیده و از سربازان خواسته شده است که «پختگی و صبر» از خود نشان دهند.

این پدر گفت: «موش‌ها تمام روز میان کادر رفت‌وآمد می‌کردند. از صبح امروز چندین بار تماس گرفته و از موش‌های داخل اتاق عکس گرفته‌اند. می‌گویند این موضوع از چند روز پیش ادامه داشته، اما امروز موش‌ها واقعاً روی تخت‌ها و وسایل شخصی‌شان پرسه می‌زدند».

به گفته او، در ابتدا به سربازان اطلاع داده شد که یک شکارچی استخدامی فراخوانده می‌شود، اما بعداً به آنها گفته شد که ارتش اسرائیل ملزم به آوردن شکارچی نیست.

در این میان، همان‌طور که او گفت، آنها مجبور شدند به دنبال جای دیگری برای خواب بگردند. «آن‌ها واقعاً ترسیه‌اند. کادر از آنها خواسته تلاش کنند در اتاق‌های دیگر بخوابند و از آنها به خاطر رفتار کودکانه‌شان خشمگین هستند و از آنها می‌خواهند صبر و پختگی نشان دهند. من شخصاً اگر چنین چیزی در اتاقم پرسه می‌زد، صبر و پختگی نشان نمی‌دادم».

در یک مورد، یک نظامی زن هنگام دست بردن برای برداشتن کیسه لباس‌های کثیف، موشی را میان وسایلش پیدا کرد. کادر در پاسخ به او گفتند: «درِ کمد را ببند، فردا می‌بینیم چه باید کرد».