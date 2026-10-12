یک رسانه عبری به اوضاع فاجعه بار زندان‌های مخوف رژیم صهیونیستی و وضع وخیم اسرای دربند رژیم اعتراف کرد.

جوان آنلاین: روزنامه معاریو در گزارشی اعلام کرد، دست کم ۶۰ درصد از زندانیان (اسرا) فلسطینی در شرایط غیر انسانی به سر می‌برند و با وجود آزادی هزاران فلسطینی (بیگناه) همچنان زندان‌های اسرائیل بسیار پر تراکم است، اما کابینه اسرائیل همچنان بر ادامه چنین شرایطی برای فلسطینی‌ها پافشاری می‌کند.

به گزارش تسنیم، در ادامه این گزارش آمده است: وزرا امروز (دوشنبه) در یک همه‌پرسی تلفنی به تمدید وضعیت اضطراری در زندان‌ها برای دو ماه دیگر، تا ۱۵ دسامبر رای دادند.

معاریو افزود: در پی کمبود شدید فضای اسکان در زندان‌ها کابینه اسرائیل همچنان بر ادامه این شرایط پافشاری می‌کند.

این تصمیم پیشنهادی که از سوی ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی ارائه شده است، به سازمان زندان‌ها اجازه می‌دهد به بازداشت زندانیان و بازداشت‌شدگان در شرایط تراکمِ بیش از حد (و غیر انسانی) ادامه دهد و در صورت لزوم، آنها را شبانه بدون اختصاص تخت مستقل نگهداری کند.

داده‌های کنونی سازمان زندان‌ها که پیوست پیشنهاد ارائه شده به وزرا است، نشان می‌دهد که ۱۳,۴۵۸ زندانی ــ یعنی حدود ۵۹ ٪ از کل زندانیان در اسرائیل ــ در شرایط معیشتی (غیر انسانی) نگهداری می‌شوند که با الزامات تعیین‌شده از سوی دیوان عالی اسرائیل هم همخوانی ندارد.

طبق این داده‌ها، تا ۵ اکتبر، شمار زندانیان نگهداری‌شده در مراکز سازمان زندان‌ها به ۲۲,۷۸۲ نفر رسیده است، در حالی که استاندارد تعریف‌شده حداکثر ۱۶,۳۰۰ مکان است.

این به معنای انحراف ۶,۴۸۲ نفری از استاندارد است، حتی پس از آنکه این ظرفیت اخیراً به‌روزرسانی شده و از ۱۴,۵۰۰ به ۱۶,۳۰۰ مکان افزایش یافته تا ظرفیت واقعی پذیرش زندان‌ها را بازتاب دهد.

سند صادرشده از سوی اداره برنامه‌ریزی سازمان زندان‌ها نشان می‌دهد که درصد اشغال در کل سیستم زندان‌ها از ۱۰۰ ٪ فراتر رفته و هر شب نیاز است حدود ۴,۲۰۰ تا ۴,۳۰۰ تخت و تشک سفری برای پر کردن سلول‌ها باز شود.

در بخش دیگری از گزارش این رسانه صهیونیستی تاکید شده است: داده‌ها تصویر بسیار تیره‌وتاری از شرایط معیشتی زندانیان (اسرا) امنیتی ارائه می‌دهند. از میان ۹,۳۰۹ زندانی امنیتی (فلسطینیانی که به اتهام اقدامات ضد صهیونیستی دستگیر شده‌اند)، ۸,۴۲۰ نفر ــ یعنی حدود ۹۰.۵ ٪ ــ در شب بازجویی در شرایطی نگهداری شده‌اند که حتی با الزامات مساحتی مندرج در حکم دیوان عالی همخوانی نداشته است. اما در میان زندانیان کیفری، این میزان ۵,۰۳۸ نفر از مجموع ۱۳,۴۷۳ نفر، یعنی حدود ۳۷ ٪ است. به‌طور کلی، در شب ۴ تا ۵ اکتبر، بیش از نصف بازداشت‌شدگان نزد سازمان زندان‌ها در شرایط متراکمی نگهداری می‌شدند که با الزامات تعیین‌شده در مرحله نخست حکم مربوط به مساحت معیشتی زندانیان مطابقت نداشت.

ترتیبی که دولت اسرائیل به دنبال تمدید آن است، استثنائاتی را از احکام قانونی مربوط به حداقل مساحت معیشتی، تعداد تخت‌ها، و نگهداری انواع خاصی از بازداشت‌شدگان در سلول انفرادی مجاز می‌شمارد.

وضعیت اضطراری در زندان‌ها نخستین بار در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، در پی بازداشت‌های گسترده پس از آغاز جنگ اعلام شد و از آن زمان به‌طور مداوم تمدید شده است. قرار است اعتبار کنونی آن روز پنجشنبه آینده، ۱۵ اکتبر به پایان برسد و از وزرا خواسته شده تا به‌صورت فوری با تمدید آن از طریق گروه واتس‌اپ ویژه نظرسنجی‌های تلفنی موافقت کنند.

از زمان آغاز جنگ، شمار زندانیان به میزان ۶,۴۲۹ نفر افزایش یافته است. شمار زندانیان امنیتی از ۵,۲۳۸ به ۹,۳۰۹ نفر افزایش یافته که رشدی ۴,۰۷۱ نفری را نشان می‌دهد.

یکی از برجسته‌ترین آمار‌های مندرج در این سند، به تاثیر توافق‌های مبادله اسرا بر شمار زندانیان (اسرا) مربوط می‌شود. به گفته موسسه مطالعات سیاست‌گذاری، ۳,۹۰۸ زندانی بر اساس این توافق‌ها آزاد شدند، اما کاهش شمار زندانیان موقتی بود. بخش برنامه‌ریزی اشاره می‌کند که عملیات‌های آزادی زندانیان «جذب» شد و شمار زندانیان ظرف مدت کوتاهی پس از هر توافق به وضعیت عادی بازگشت.

در واقع، با وجود آزادی‌های گسترده، شمار زندانیان امروز تقریباً مشابه ابتدای سال ۲۰۲۵ است: با کاهش جزئیِ تنها ۹۸ نفر، از ۲۲,۸۸۰ به ۲۲,۷۸۲ نفر رسید.