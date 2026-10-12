\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0644\u0645\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646\u060c \u0627\u0644\u0628\u062e\u06cc\u062a\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0645\u0646\u0627\u0641\u0639 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u0647\u0631 \u062c\u0627 \u06a9\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u0628\u0631\u0633\u062f \u0631\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u06cc\u0645.\n\u0648\u06cc \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u06a9\u0631\u062f: \u0627\u06af\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u06cc\u0645\u0646 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u062f \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0641\u06a9\u0631 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u060c \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062e\u06cc \u0641\u0648\u0631\u06cc \u0648 \u062f\u0631\u062f\u0646\u0627\u06a9 \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062f\u0627\u062f.