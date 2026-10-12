مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مراجعه حدود ۴۰ میلیون نفر به درگاه ثبت اطلاعات کالابرگ و بروز اختلال در آن، از احتمال تمدید مهلت ثبت اطلاعات خبر داد و گفت: پس از بررسی آمار ثبت‌نام‌ها، درباره مراحل بعدی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جوان آنلاین: محمود ملکوتی‌خواه، مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور، درباره تصمیم دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: در دولت و کمیسیون اقتصادی، موضوع اصل افزایش اعتبار کالابرگ با حضور دستگاه‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و درباره آن تصمیم‌گیری شد. همچنین در آیین‌نامه تدوین‌شده، تعیین نحوه شناسایی مشمولان، تأمین منابع و زمان اجرای طرح به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار شده است.

به گزارش ایسنا، او افزود: با توجه به اینکه مسئولیت اجرای این طرح به دستگاه متولی سپرده شده است، زمان ابلاغ و اجرای آن نیز بر اساس تشخیص دستگاه مربوطه و با توجه به وضعیت منابع و اطلاعات مورد نیاز تعیین خواهد شد. بنابراین، در حال حاضر درباره جزئیات اجرایی افزایش اعتبار کالابرگ اطلاع دقیقی ندارم.

ملکوتی‌خواه در ادامه درباره احتمال تمدید مهلت ثبت اطلاعات خانوار‌ها گفت: بر اساس اعلام دوستان در سازمان فناوری اطلاعات، حدود ۴۰ میلیون مراجعه به درگاه ثبت شده است؛ در حالی که اقدام مورد نظر باید از سوی سرپرستان خانوار انجام می‌شد. حجم بالای مراجعات باعث شد درگاه نتواند پاسخگوی تقاضا باشد و قطعی‌هایی رخ دهد که بابت این موضوع از مردم عذرخواهی می‌کنیم.

او با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود مهلت ثبت اطلاعات تمدید شود، ادامه داد: ابتدا باید تا پایان روز سه‌شنبه، یعنی آخرین مهلتی که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده بود، بررسی کنیم چه نسبتی از جامعه هدف موفق به ثبت اطلاعات خود شده‌اند. پس از آن، درباره مراحل بعدی ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی تصمیم‌گیری خواهد شد.

مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور توضیح داد: ابتدا باید اطلاعات افرادی که فرم مربوطه را تکمیل کرده‌اند، بررسی و ثبت شود تا پرداخت اعتبار برای آنها انجام گیرد. سپس اطلاع‌رسانی مرحله بعد صورت می‌گیرد تا افرادی که در مرحله نخست موفق به تکمیل اطلاعات نشده‌اند، فرصت انجام این کار را داشته باشند.

ملکوتی‌خواه در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که در مهلت اولیه موفق به تأیید اطلاعات خود نشده‌اند، در مراحل بعدی امکان تکمیل اطلاعات و برخورداری از افزایش اعتبار کالابرگ را خواهند داشت، گفت: این امکان در چارچوب مراحل بعدی ثبت اطلاعات قابل پیگیری است.

مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: افراد باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند. پس از پاسخ‌گویی به شش سؤال و تکمیل مراحل مربوطه، سامانه پیام موفقیت‌آمیز بودن ثبت اطلاعات را به فرد نمایش می‌دهد و پرداخت اعتبار برای این افراد پس از ثبت اطلاعات انجام خواهد شد.