جوان آنلاین: آیین بدرقه کاروان اعزامی به بازی‌های المپیک ۲۰۲۶ جوانان داکار، شامگاه امشب (دوشنبه ۲۰ مهر ماه) با حضور وزیر ورزش و جوانان در سالن استاد فارسی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، دنیامالی در این مراسم از افزایش پاداش مدال آوران طلایی دختر و پسر کشور خبر داد.

کمیته ملی المپیک پیش از ایران پاداش یک میلیاردی را برای قهرمانان این دوره از بازی‌ها تعیین کرده بود.

وزیر ورزش و جوانان، اما در این خصوص اعلام کرد این پاداش را افزایش خواهد داد.

بر این است افزایش جوایز به این صورت خواهد بود که وزارت ورزش و جوانان به جهت اهمیت قهرمانی دختران، یک میلیارد تومان به پاداش کمیته المپیک اضافه خواهد کرد و جمعا دختران طلایی دو میلیارد تومان پاداش می‌گیرند.

در مورد پسران نیز این وزارتخانه پانصد میلیون تومان به جوایز آنها اضافه کرد و در مجموع پسران طلایی المپیک داکار یک میلیارد و پانصد تومان پاداش می‌گیرند.

این در حالی است که دکتر دنیامالی در خصوص پسران قهرمان این بازی‌ها نیز وعده معافیت از سربازی را داد.