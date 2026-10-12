مدیر اداره بهداشت آنروا هشدار داد نوار غزه در پی ادامه عملیات نظامی گسترده رژیم صهیونیستی، به تدریج به منطقه‌ای تبدیل می‌شود که امکان زندگی در آن برای انسان‌ها وجود ندارد.

جوان آنلاین: مدیر اداره بهداشت آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) با تشریح وضعیت وخیم انسانی در این منطقه تأکید کرد: «شرایط زندگی ساکنان غزه فروپاشیده است.»

به گزارش ایسنا، این اظهارات در آستانه نخستین سالگرد توافق آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) مطرح شده است؛ توافقی که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شد.

بر اساس آمار ذکرشده در این گزارش، حملات نظامی گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، به شهادت بیش از ۷۴ هزار نفر انجامیده است.

روند بازسازی نوار غزه همچنان با کندی پیش می‌رود. ادامه حملات رژیم صهیونیستی و کنترل بخش وسیعی از اراضی این باریکه، حتی پس از برقراری آتش‌بس، از مهم‌ترین موانع بازسازی و بازگشت زندگی عادی به این منطقه به شمار می‌رود.

برآورد‌ها حاکی است که ارتش رژیم صهیونیستی حدود ۷۰ درصد از مساحت نوار غزه را تحت کنترل دارد؛ محدوده‌ای که بنا بر این گزارش، از مناطق پیش‌بینی‌شده در توافق آتش‌بس فراتر رفته است. در چنین شرایطی، حدود دو میلیون نفر از ساکنان غزه در ۳۰ درصد باقی‌مانده این باریکه زندگی می‌کنند که بخش عمده‌ای از آنان در چادر‌ها اسکان یافته‌اند.

همزمان، محدودیت‌های اعمال‌شده بر ورود تجهیزات و اقلام پزشکی، کمبود مستمر نیاز‌های درمانی در نوار غزه را به دنبال داشته است. وضعیت بهداشتی این منطقه نیز با وجود برقراری آتش‌بس همچنان بحرانی است و بیماری‌های پوستی و دیگر بیماری‌های واگیردار در میان ساکنان گسترش یافته‌اند.

هشدار مقام آنروا بار دیگر ابعاد بحران انسانی در نوار غزه را برجسته می‌کند؛ بحرانی که تداوم محدودیت‌ها، تخریب زیرساخت‌ها و دشواری دسترسی به خدمات درمانی، چشم‌انداز بازگشت ساکنان به زندگی عادی را با موانع جدی روبه‌رو کرده است.