«سید علی موسوی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با استفان دوتی معاون وزیر خارجه انگلیس در امور خاورمیانه، بار دیگر ادعا‌های مطرح‌شده درباره نقش تهران در حادثه پایگاه نظامی فرفورد را قاطعانه رد کرد و از طرف انگلیسی خواست از هرگونه موضع‌گیری بدون سند و مدرک خودداری کند.

جوان آنلاین: موسوی روز دوشنبه در این ملاقات، ضمن رد ادعا‌های مطرح‌شده درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در حادثه پایگاه فرفورد، تأکید کرد که تهران هیچ‌گونه مداخله‌ای در این ماجرا نداشته است و چنانچه دولت انگلیس سند یا مدرکی برای ادعا‌های خود در اختیار دارد، باید آن را ارائه کند.

به گزارش ایرنا، در این دیدار که در محل وزارت امور خارجه انگلیس برگزار شد، سفیر کشورمان بر ضرورت پرهیز از اتهام‌زنی‌های بدون سند و مدرک تأکید کرد و یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر نیز از دولت انگلیس خواسته است از اتخاذ مواضع شتاب‌زده و طرح ادعا‌های اثبات‌نشده علیه تهران خودداری کند.

موسوی در عین حال بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری میان نهاد‌های ذی‌ربط دو کشور در چارچوب بررسی موضوع تأکید کرد و یادآور شد که تهران پیش‌تر نیز آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده است.

سفیر ایران همچنین بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود در چارچوب حقوق بین‌الملل تأکید و تصریح کرد که همه کشور‌ها باید به تعهدات بین‌المللی خود، از جمله احترام به حاکمیت ملی کشورها، اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران و خودداری از تجاوز نظامی پایبند باشند.

موسوی با یادآوری مواضع جمهوری اسلامی ایران در محکومیت تجاوز نظامی علیه کشورمان، تأکید کرد که این مواضع به معنای دخالت تهران در حادثه فرفورد نیست و جمهوری اسلامی ایران هرگونه ارتباط با این پرونده را مردود می‌داند.

این در حالی است که مقام‌های انگلیس در روز‌های اخیر ادعا‌های بی‌اساسی را درباره نقش ایران در پرونده فرفورد مطرح کرده‌اند. اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس امروز (دوشنبه) در مجلس عوام، بدون ارائه مستندات علنی، ادعا‌های پیشین خود را تکرار کرد و از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

بر اساس گزارش‌ها، تحقیقات پلیس ضدتروریسم انگلیس درباره حادثه ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) همچنان ادامه دارد و هر هفت فرد بازداشت‌شده در ارتباط با این پرونده با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

پلیس ضدتروریسم انگلیس همچنین پیش‌تر تأیید کرده بود که در جریان بررسی خودرو‌های مرتبط با حادثه، هیچ وسیله انفجاری دست‌ساز کشف نشده است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن از ابتدای طرح این پرونده، با صدور بیانیه‌ای رسمی، گمانه‌زنی‌های مربوط به نقش تهران در حادثه فرفورد را بی‌اساس و مغرضانه خوانده و نسبت به پیامد‌های انتشار اتهام‌های اثبات‌نشده علیه کشورمان هشدار داده است.