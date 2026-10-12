هدف قرار گرفتن یک نفتکش در تنگه هرمز

سازمان تجارت دریایی انگلیس از برخورد پرتابه ناشناس به یک نفتکش، هنگام عبور و در مسیر خروج از تنگه هرمز خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، سازمان تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز دوشنبه اعلام کرد که یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس آسیب دید.

این نهاد انگلیسی اعلام کرد که گزارشی با تأخیر زمانی درباره وقوع حادثه‌ای در تنگه هرمز دریافت کرده است.

سازمان تجارت دریایی انگلیس خبر داد: یک نفتکش در حال خروج از منطقه، هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. سلامت خدمه تأیید شده و میزان اثرات زیست محیطی حادثه در حال حاضر نامشخص است. مقامات در حال بررسی موضوع هستند.

این بیانیه می‌افزاید: به شناور‌ها توصیه می‌شود با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.