رئیس اقلیم کردستان عراق به صراحت از گروهک‌های تروریستی ضد ایران و تحرکات خصمانه آنها انتقاد کرد.

جوان آنلاین: نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در سخنرانی در اندیشکده میدل ایست، گروه‌های تروریستی ضد ایرانی را به‌شدت به‌خاطر رفتارشان در طول جنگ آمریکا ضد ایران مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش تسنیم، بارزانی گفت: نیرو‌های (بزدلان) اپوزیسیون کُرد (ضد ایران) در طول جنگ آمریکا علیه ایران بسیار غیرمسئولانه عمل کردند و منطقه کردستان را در وضعیت بسیار بدی قرار دادند.



وی افزود: نمی‌توانید مسلح باشید، منطقه کردستان را پناهگاه امن بدانید و به تهدیدی برای کشور‌های همسایه تبدیل شوید.

بارزانی همچنین با اشاره به روند مذاکرات نمایندگان دولت ترکیه و پ‌ک‌ک برای خلع سلاح این گروه و ترکیه بدون ترور گفت: اگر پروژه «ترکیه عاری از ترور» به موفقیت برسد، رئیس‌جمهور اردوغان که هدایت آن را بر عهده دارد شایسته دریافت جایزه صلح نوبل خواهد بود.