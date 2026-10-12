جوان آنلاین: سه مقام ارشد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تهدید‌ها و مواضع مقامات امریکایی، بر آمادگی دفاعی ایران، اتکا به توانمندی‌های بومی و مخالفت با احیای نظم منطقه‌ای مطلوب امریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کردند. سرپرست وزارت دفاع، تهدید‌های واشینگتن را فاقد ارزش عملیاتی دانست و از ارتقای توان فناورانه و دفاعی کشور سخن گفت. سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح، جنگ تبلیغاتی امریکا و ادعا‌های آن درباره تنگه هرمز را ناتوان از تغییر واقعیت‌های میدان توصیف کرد و خواستار خروج کشور‌های منطقه از چتر امنیتی واشینگتن شد و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یادآوری رویارویی‌های تاریخی ایران با قدرت‌های متجاوز، از بازگشت خفت‌بار تمدن غربی در نبرد نهایی سخن گفت. برآیند این مواضع، تأکید بر بازدارندگی دفاعی ایران، بی‌اعتنایی به تهدید‌های تکراری و مخالفت با تثبیت نظم منطقه‌ای مورد نظر امریکا و اسرائیل است.



ابن‌الرضا: با آتش بازی نکنید

سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، در جمع مدیران سازمان‌های صنعتی وزارت دفاع، با اشاره به تهدید‌های تکراری دشمن و اظهارات برخی مقامات امریکایی، تأکید کرد که تکرار تهدید‌ها نمی‌تواند اراده جمهوری اسلامی ایران را تغییر دهد یا کشور را مرعوب کند. وی اظهار داشت: «برخی مقامات امریکایی تصور می‌کنند با تکرار تهدیدات می‌توانند اراده ما را تغییر دهند یا جمهوری اسلامی ایران را مرعوب کنند، اما سخت در اشتباهند.»

ابن‌الرضا با انتقاد از ارزیابی‌های امریکا درباره توانمندی‌های ایران، پافشاری بر تهدید‌های گذشته را بیش از آنکه نشانه قدرت بداند، نشانه اختلال در دستگاه اطلاعاتی و تحلیلی این کشور توصیف کرد: «اگر دستگاه اطلاعاتی و تحلیلی یک مجموعه بتواند واقعیت‌های میدان را به‌درستی ببیند و تحلیل کند، نمی‌تواند همچنان بر گزاره‌ها و تهدیداتی اصرار داشته باشد که بار‌ها نادرستی آنها به اثبات رسیده است.»

سرپرست وزارت دفاع با تأکید بر اینکه تهدید زبان مناسبی برای مواجهه با ایران نیست، تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران و دستگاه محاسباتی ما هیچ ارزشی برای تهدیدات آنان قائل نیست و اساساً این تهدیدات از نظر ما ارزش عملیاتی ندارد و بیشتر یک پیام سیاسی یا بیانیه سیاسی است تا پیامی که پشت آن قابلیت واقعی نظامی وجود داشته باشد.» وی با اشاره به تحولات منطقه، سیاست‌های امریکا و رژیم صهیونیستی را مبتنی بر برآورد‌های اشتباه دانست و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران برای کشور‌های همسایه و ملت‌های منطقه تهدید نبوده و نخواهد بود. ابن‌الرضا همچنین با اشاره به تداوم فعالیت‌های فناورانه و خطوط تولید صنایع دفاعی کشور، از ارتقای توانمندی‌های ایران سخن گفت و خاطرنشان کرد: «اگر امروز جنگ دیگری شکل بگیرد، جمهوری اسلامی ایران از نظر فناورانه بسیار قدرتمندتر و پیشرفته‌تر از جنگ‌های قبلی عمل خواهد کرد.» وی با بیان اینکه آنچه از توانمندی‌های دفاعی ایران به نمایش گذاشته می‌شود، تنها بخش کوچکی از ظرفیت واقعی کشور است، افزود که آمادگی مقابله با تهدید‌ها وجود دارد و ایران برای تأمین امنیت و دفاع از منافع خود بر اراده، توانمندی و ظرفیت‌های بومی تکیه می‌کند.

شکارچی: نظم منطقه‌ای دشمن تجدید نخواهد شد

سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح، نیز در واکنش به مواضع مقامات امریکایی، بر مخالفت ایران با احیای نظم منطقه‌ای مورد نظر امریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد و خواستار بازنگری کشور‌های منطقه در اتکای امنیتی به واشینگتن شد. در پیام شکارچی آمده است که امریکا برای رهایی از «باتلاق خودساخته در غرب آسیا»، به قاچاق سوخت متوسل شده است. وی در همین زمینه پرسید: «آیا راهزنی دریایی، دزدی و قاچاق سوخت می‌تواند مانع شکست قطعی امریکا شود؟ هرگز!»

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح با انتقاد از ادعا‌های امریکا درباره تسلط بر تنگه هرمز، تأکید کرد: «جنگ تبلیغاتی و دروغ‌های پی‌درپی مقامات امریکا درباره تسلط بر تنگه هرمز واقعیت‌های میدان را تغییر نخواهد داد.» وی افزود: «نه عملیات روانی و نه ادعا‌های رسانه‌ای قادر نخواهند بود واشینگتن را از پیامد‌های راهبرد‌های شکست‌خورده‌اش برهانند. شکست را نمی‌توان با تبلیغات و جنگ روانی پنهان کرد و واقعیت‌های میدان را نمی‌توان با هیاهو تغییر داد.» شکارچی همچنین توهین‌های اخیر مقامات امریکایی به تمدن، تاریخ و ملت ایران را نشانه استیصال آنان دانست و اظهار داشت که این مواضع بر عزم مردم ایران می‌افزاید. وی با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح برای دفاع از منافع ملی و امنیت کشور گفت: «نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، امروز با آمادگی‌ها و توانمندی‌های فراتر از گذشته، قاطعانه از منافع ملی، امنیت کشور و کیان ایران اسلامی دفاع و با هجوم پرقدرت شکست را بر دشمنان تحمیل خواهند نمود.»

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح در ادامه، امنیت منطقه را از محور‌های اصلی پیام خود قرار داد و تصریح کرد: «کشور‌های منطقه باید از زیر چتر امنیتی ناتوان امریکا خارج شوند.» وی با اشاره به ناکارآمدی چتر امنیتی ادعایی واشینگتن، هشدار داد که ادامه اتکا به آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی به کشور‌های منطقه تحمیل کند. شکارچی در پایان تأکید کرد: «ما اجازه نخواهیم داد نظم منطقه‌ای مورد نظر امریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا تجدید شود.»

محبی: به خلیج خوک‌ها بازخواهید گشت

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به رویارویی‌های تاریخی ایران با قدرت‌های متجاوز، بر ایستادگی در برابر تهدید‌های امریکا و غرب تأکید کرد. محبی در پیامی در فضای مجازی، با یادآوری نبرد‌های حران و ادسا و نیز رویارویی‌های اخیر در خلیج فارس، نوشت: «در نبرد حران، سپاه کراسوس به دست مردان اشکانی نابود شد. در نبرد ادسا، لشکر والرین به دست سلحشوران ساسانی اسیر شدند. در نبرد رمضان، لشکریان اپستین در خلیج فارس با قدرت رزمندگان ایران اسلامی تار و مار شدند؛ و در نبرد نهایی، تمدن غربی با خفت به خلیج خوک‌ها بازخواهد گشت. ما منتظریم...»