کد خبر: 1384274
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی
خطاب بقایی به غرب با اشاره به ترور رهبر انقلاب و تضعیف اعتبار رژیم منع اشاعه هسته‌ای

ایران به سمت سلاح هسته‌ای برود، خودتان مسببش هستید

جوان آنلاین: سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از تناقض در مواضع قدرت‌های هسته‌ای و یادآوری ترور رهبر انقلاب که فتوای منع ساخت سلاح هسته‌ای را صادر کرده بودند، هشدار داد که کشور‌های نگران از احتمال تغییر محاسبات هسته‌ای تهران، باید مسئولیت پیامد‌های اقدامات خود را بپذیرند، چراکه به گفته اسماعیل بقایی، خودشان زمینه‌ساز چنین نگرانی‌هایی شده‌اند: «شما صاحب فتوا را ترور کردید و بعد می‌گویید که نگران هستیم چرا در ایران درباره موضوع تسلیحات هسته‌ای صحبت می‌شود. می‌گویید نگران هستیم؛ خب، بی‌خود نگران هستند، به‌خاطر اینکه مسببش خودشان بوده‌اند.»
اسماعیل بقایی روز دوشنبه، جلسه هفتگی با خبرنگاران را با اشاره به روز بزرگداشت حافظ و نیز یاد بانوی شهید نصرت افتخاری معاون فرهنگی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان که در حین خدمت‌رسانی به مردم منطقه به دست تروریست‌های تکفیری به شهادت رسیده بود، آغاز کرد. وی در بخشی از این نشست به طور مفصل، موضع ایران را در زمینه آینده حضور در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) تشریح کرد و در پاسخ پرسشی درباره اینکه در مجامع غربی نگرانی زیادی درباره خروج ایران از ان‌پی‌تی وجود دارد و در داخل نیز اظهاراتی در این خصوص مطرح شده است، گفت: «چرا نگران هستند؟ معنایی ندارد که نگران باشند. این نگرانی را خودشان ایجاد کرده‌اند. خودکرده را تدبیر نیست.» این دیپلمات ارشد یادآور شد: «وقتی شما در عرض کمتر از ۹ماه به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشوری که از سال ۱۹۷۰ عضو ان‌پی‌تی است، حمله می‌کنید و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ واکنش درخوری نشان نمی‌دهد و شورای امنیت هیچ اقدامی نمی‌کند، برعکس، کشور‌های اروپایی و اعضای اروپایی شورای حکام به‌نوعی این اقدامات را تأیید می‌کنند، این سؤال منطقی در ایران، در میان نخبگان، مردم و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود که فایده عضویت در چنین سندی چیست؟ کسانی باید به این سؤال پاسخ دهند که خودشان باعث‌وبانی سست‌شدن پایه‌های رژیم منع اشاعه شده‌اند؛ نه‌فقط در ایران، بلکه در کل منطقه و در سطح جهان.»


 رژیم منع اشاعه دچار مشکل شده
بقایی ادامه داد: «این بحث مطرح است که آیا رژیم منع اشاعه واقعاً تضمین‌کننده عدم اشاعه هسته‌ای است؟ رژیم منع اشاعه سه فلسفه داشته است: خلع سلاح هسته‌ای، جلوگیری از تکثیر و آنچه برای ما مهم است، تضمین بهره‌مندی کشور‌ها از انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز. در هر سه حوزه دچار مشکل شده است؛ آن هم نه توسط ما، بلکه توسط کسانی که متولی این نهاد بوده‌اند.» سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به رویکرد متناقض غربی‌ها در مواجهه با ایران تصریح کرد: «حرف‌های مقامات فرانسوی را در نظر بگیرید. با افتخار سلاح‌های هسته‌ای جدید آزمایش می‌کنند و می‌گویند اگر می‌خواهید آزادی‌تان حفظ شود، باید ترسناک باشید. شما نمی‌توانید از یک طرف چنین پیامی به دنیا بدهید و بعد ابراز نگرانی کنید از اینکه در ایران درباره فایده‌مند بودن تداوم حضور در ان‌پی‌تی بحث و اظهارنظر شده است. حتماً در جامعه ما، به‌عنوان جامعه‌ای چندصدایی و جایی که مطبوعات در آن آزاد هستند و مردم تحولات دو سال اخیر را به‌ویژه رصد کرده‌اند، درباره این موضوعات صحبت می‌شود.» بقایی این نکته را یادآور شد: «بدتر اینکه واقعاً باید این موارد را به رخ آنها کشید. جنایتی که صورت گرفته است؛ رهبری که صاحب فتوا در منع تسلیحات هسته‌ای بود و این فتوا فقط فتوای یک مقام سیاسی نبود، بلکه فتوای یک مقام عالی‌رتبه مذهبی بود. شما صاحب فتوا را ترور کردید و بعد می‌گویید که نگران هستیم چرا در ایران درباره موضوع تسلیحات هسته‌ای صحبت می‌شود. می‌گویید نگران هستیم؛ خب، بی‌خود نگران هستند، به‌خاطر اینکه مسببش خودشان بوده‌اند.»


 به نقطه اول برنمی‌گردیم
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهارات امریکایی‌ها، به نظر می‌رسد که ما به نقطه اول بازگشته‌ایم و اختلافات مذاکراتی بر سر مسائل هسته‌ای دوباره مطرح شده است، چون آنها مجدداً درباره مسائل هسته‌ای ایران صحبت می‌کنند، به صراحت گفت: «ما هیچ‌وقت به نقطه اول برنمی‌گردیم. مگر می‌شود تجارب دو سال گذشته را نادیده بگیرید و بعد بگوییم که به نقطه اول برگشته‌ایم؟ هر روزی که بگذرد، حتماً از تجربه آن استفاده می‌کنیم، هم از حیث تقویت توانمندی خودمان و هم از جهت درس‌آموزی از بدعهدی‌های طرف مقابل.» 
وی افزود: «ما آن‌قدر اعتمادبه‌نفس داریم که هیچ‌وقت از میز مذاکره و دیپلماسی فرار نکنیم. برای ما دیپلماسی همان‌قدر مهم است که عرصه میدان و جنگ. حتماً از ابزار دیپلماسی، هر جا که لازم باشد و هر جا که مجال داشته باشد، برای تأمین منافع‌مان استفاده می‌کنیم.» این دیپلمات ارشد ایرانی خاطرنشان کرد:، اما یادمان نرود، باز هم تأکید می‌کنم، ایران به هیچ وجه سزاوار شماتت نیست. یادمان نرود که ایران با حسن‌نیت در همه فرایند‌های دیپلماتیک شرکت کرد. طرفی که منحصراً باید به‌خاطر این وضعیت سرزنش شود و پاسخگو باشد، طرفی است که در میانه مذاکرات، میز مذاکره را منهدم کرد و کماکان هم بر همان زیاده‌خواهی‌های قبلی خود اصرار دارد.» وی گفت: «چطور می‌شود ادعای مذاکره و دیپلماسی کرد، درحالی‌که جنگ اقتصادی را تشدید کرده‌اند، عملاً شرایط جنگی را حفظ کرده‌اند و بعد ادعا کنند که به‌دنبال مذاکره هستند؟ لذا این ادعا‌ها را باید واقعاً در شرایط عملی و در وضعیتی که در آن قرار داریم، تحلیل کنیم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ایران ، انرژی هسته ای ، جنگ
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