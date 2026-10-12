۲۹ کشور از جمله انگلیس و آمریکا با تکرار ادعای بدون هرگونه سند و مدرکی مدعی شدند: یافته‌های لندن را درباره دخالت ایران در حادثه پایگاه «فرفورد» تأیید می‌کنیم!

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، ۲۹ کشور از جمله انگلیس و آمریکا امروز دوشنبه با تکرار مواضع خصمانه پیشین علیه تهران، بدون ارئه هرگونه سند و مدرکی با صدور بیانیه‌ای ادعا کردند: یافته‌های لندن را در خصوص دخالت ایران در حادثه پایگاه «فرفورد» تأیید می‌کنیم!

به گزارش مهر، در بیانیه مذکور در این خصوص ادعا شده است: هرگونه تلاش ایران برای تهدید یا آسیب رساندن به افراد در خاک ما، غیرقابل‌قبول است. ما اقدامات خصمانه، حملات سایبری و فعالیت‌های ترکیبی تهران را محکوم می‌کنیم. حادثه «فرفورد» نشان‌دهنده آمادگی سپاه پاسداران برای انجام حملات فراتر از مرز‌های خود است.

این بیانیه ادعا می‌کند: علیه هر کسی که به نیابت از ایران دست به اقدامات خصمانه بزند، اقدام خواهیم کرد! ایران نباید تردید داشته باشد که ما در حفاظت از حاکمیت خود و تقویت هماهنگی مان متحد هستیم!

پیش از این، مقامات انگلیس مدعی شده بودند که طرحی برای حمله به پایگاه «فرفورد» را خنثی کرده و تعدادی از عوامل آن را بازداشت کرده‌اند.

این حادثه جدید، نگرانی‌ها پیرامون امنیت پایگاه‌های نظامی بریتانیا، به‌ویژه تأسیسات راهبردی مورد استفاده نیرو‌های آمریکایی را بار دیگر در سطح بین‌المللی افزایش داده است.