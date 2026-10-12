«محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل‌ثانی» نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در دوحه با «اسعد الشیبانی» همتای سوریه‌ای خود دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، الشیبانی که امروز برای گفت‌و‌گو با مسئولان قطری وارد دوحه شده است، با محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل‌ثانی دیدار کرد.

به گزارش ایرنا، در این دیدار، روابط همکاری میان دو کشور و راه‌های حمایت و توسعه آن، آخرین تحولات سوریه و شماری از موضوعات مورد اهتمام مشترک بررسی شد.

وزارت امور خارجه سوریه نیز در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، اعلام کرد که دو طرف درباره «آخرین تحولات منطقه‌ای، راه‌های تقویت همکاری دوجانبه و توسعه روابط میان دو کشور» گفت‌و‌گو کردند.

بر اساس این بیانیه، طرفین بر «اهمیت افزایش هماهنگی و رایزنی مشترک برای کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه» تأکید کردند.

محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل‌ثانی در این دیدار بار دیگر بر موضع حمایتگرانه قطر از وحدت، حاکمیت و استقلال سوریه و تحقق خواسته‌های ملت این کشور برای زندگی شرافتمندانه و ایجاد دولت نهاد‌ها و قانون تأکید کرد.

وی همچنین حمایت قطر از تلاش‌ها برای بازسازی، نوسازی و برقراری ثبات در سوریه را مورد تأکید قرار داد.

اسعد الشیبانی روز دوشنبه برای انجام مذاکرات با مسئولان قطری وارد دوحه شد.