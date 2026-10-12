دستیار رئیس‌جمهور روسیه گفت، لندن و بروکسل در حال تدوین طرح‌هایی برای مسدود کردن دریای بالتیک و تنگه‌های منتهی به آن هستند.

جوان آنلاین: نیکولای پاتروشف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه و رئیس هیات دریایی این کشور در جریان مذاکرات با لیو وی، وزیر حمل‌ونقل چین در پکن گفت: کشور‌های غربی در تلاشند تا رهگیری کشتی‌های ما را سازماندهی کنند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دستیار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در ادامه تاکید کرد: لندن و بروکسل در حال تدوین طرح‌هایی برای مسدود کردن دریای بالتیک و تنگه‌های منتهی به آن هستند.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه در جریان سفر دیپلماتیک به چین با معاون وزیر صنعت و فناوری اطلاعات جمهوری خلق چین در پکن دیدار و گفت‌وگوی رسمی انجام داد؛ دیداری که محور اصلی آن بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های دریایی و کشتی‌سازی بود.