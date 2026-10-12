کد خبر: 1384258
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
جامعه » حوادث | انتظامی

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

1 درگیری دو خانواده در یکی از خیابان‌های غرب تهران که با مزاحمت پسر مست برای زن همسایه آغاز شده بود، با قتل به پایان رسید. 
آرمین بینا

جوان آنلاین: درگیری دو خانواده در یکی از خیابان‌های غرب تهران که با مزاحمت پسر مست برای زن همسایه آغاز شده بود، با قتل به پایان رسید. 
ساعت ۷:۳۰ صبح روز دوشنبه بیستم مهرماه، قاضی محسن اختیاری، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، با تماس مأموران کلانتری ۱۴۰ باغ فیض از مرگ مشکوک مرد جوانی در یکی از بیمارستان‌های غرب تهران باخبر شد و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به بیمارستان رفت. 

 قتل بر اثر اصابت جسم سخت به سر
تیم جنایی پس از حضور در بیمارستان با جسد مرد جوانی به نام فرزین روبه‌رو شد. بررسی‌های اولیه و اعلام نظر پزشکان نشان داد او بر اثر اصابت جسم سخت به سرش جان باخته‌است. 
تحقیقات نشان داد فرزین شامگاه یک‌شنبه نوزدهم مهرماه در جریان درگیری با چند نفر به‌شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شده بود، اما تلاش پزشکان برای نجات جانش نتیجه نداد. در این حادثه، برادر و مادر او نیز مجروح شده و تحت درمان قرار داشتند. 
همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی، کارآگاهان تحقیقات خود را برای روشن شدن علت درگیری و شناسایی عاملان مرگ مرد جوان آغاز کردند. بررسی‌های میدانی نشان داد حادثه مقابل یک ساختمان مسکونی در یکی از خیابان‌های غرب تهران رخ داده است. شاهدان و اهالی محل به مأموران گفتند فرزین، برادرش و مادرشان با یکی از همسایه‌ها و همراهان او درگیر شده بودند. 

 مشاجره‌ای که به درگیری خونین رسید
بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که ماجرا از ساعاتی قبل و با یک مزاحمت آغاز شده‌است. آن شب یکی از ساکنان ساختمان برای تحویل گرفتن غذای سفارشی خود مقابل ساختمان آمد. پیک موتوری هنگام رساندن سفارش با سامان، یکی از همسایه‌ها که به گفته شاهدان در حالت عادی نبود، مشاجره لفظی پیدا کرد. 
در ادامه، زن همسایه برای تحویل گرفتن غذا از خانه بیرون آمد و پس از رفتن پیک، سامان که مست بود برای او مزاحمت ایجاد کرد. زن که متوجه وضعیت نامتعادل مرد جوان شده‌بود، به خانه برگشت و ماجرا را برای شوهرش تعریف کرد. مرد همسایه پس از شنیدن ماجرا خود را به محل رساند و با سامان درگیر شد، اما با میانجی‌گری دیگر ساکنان، این درگیری موقتاً پایان یافت. با این حال، ماجرا به همین‌جا ختم نشد. شوهر زن موضوع را با برادر و دوستانش در میان گذاشت و دقایقی بعد، آنها برای حمایت از او به محل آمدند. از سوی دیگر، سامان نیز برادرش فرزین را در جریان ماجرا قرار داد. فرزین همراه مادرش به محل رسید و بار دیگر میان دو طرف مشاجره شکل گرفت، مشاجره‌ای که این بار به درگیری فیزیکی انجامید. 

 ضربه مرگبار به سر فرزین
در جریان درگیری دوم، فرزین بر اثر اصابت جسم سخت به سرش بیهوش شد. سامان نیز زخمی شد و مادر آنها از ناحیه دست آسیب شدیدی دید، به‌طوری‌که بنا بر اطلاعات اولیه، دو انگشت خود را از دست داد. پس از مجروح شدن اعضای این خانواده، شوهر زن همسایه و همراهانش از محل گریختند. مصدومان نیز برای درمان به بیمارستان منتقل شدند، اما فرزین با وجود تلاش کادر درمان، صبح دیروز جان باخت. اکنون بازپرس جنایی و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در حال بررسی جزئیات حادثه هستند تا مشخص شود در جریان درگیری چه کسی ضربه مرگبار را به سر فرزین وارد کرده و هر یک از افراد حاضر در نزاع چه نقشی داشته‌اند. 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری متهمان فراری و روشن شدن تمام ابعاد این درگیری مرگبار ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نیروی انتظامی ، قتل ، پلیس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

بدون شرح

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

تذکر مفسر کبیر

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

بازگشت سایه اتم

به نام شهدا جفا نکنید!

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

خشایارستیزی روبی کوچولو

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

حمایت آقای خاص از امباپه

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

میراث امریکا پس از ترک عراق 

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

سفره‌های مردم چشم‌انتظار نان کامل

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار