قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

جوان آنلاین: درگیری دو خانواده در یکی از خیابان‌های غرب تهران که با مزاحمت پسر مست برای زن همسایه آغاز شده بود، با قتل به پایان رسید.

ساعت ۷:۳۰ صبح روز دوشنبه بیستم مهرماه، قاضی محسن اختیاری، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، با تماس مأموران کلانتری ۱۴۰ باغ فیض از مرگ مشکوک مرد جوانی در یکی از بیمارستان‌های غرب تهران باخبر شد و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به بیمارستان رفت.

قتل بر اثر اصابت جسم سخت به سر

تیم جنایی پس از حضور در بیمارستان با جسد مرد جوانی به نام فرزین روبه‌رو شد. بررسی‌های اولیه و اعلام نظر پزشکان نشان داد او بر اثر اصابت جسم سخت به سرش جان باخته‌است.

تحقیقات نشان داد فرزین شامگاه یک‌شنبه نوزدهم مهرماه در جریان درگیری با چند نفر به‌شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شده بود، اما تلاش پزشکان برای نجات جانش نتیجه نداد. در این حادثه، برادر و مادر او نیز مجروح شده و تحت درمان قرار داشتند.

همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی، کارآگاهان تحقیقات خود را برای روشن شدن علت درگیری و شناسایی عاملان مرگ مرد جوان آغاز کردند. بررسی‌های میدانی نشان داد حادثه مقابل یک ساختمان مسکونی در یکی از خیابان‌های غرب تهران رخ داده است. شاهدان و اهالی محل به مأموران گفتند فرزین، برادرش و مادرشان با یکی از همسایه‌ها و همراهان او درگیر شده بودند.

مشاجره‌ای که به درگیری خونین رسید

بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که ماجرا از ساعاتی قبل و با یک مزاحمت آغاز شده‌است. آن شب یکی از ساکنان ساختمان برای تحویل گرفتن غذای سفارشی خود مقابل ساختمان آمد. پیک موتوری هنگام رساندن سفارش با سامان، یکی از همسایه‌ها که به گفته شاهدان در حالت عادی نبود، مشاجره لفظی پیدا کرد.

در ادامه، زن همسایه برای تحویل گرفتن غذا از خانه بیرون آمد و پس از رفتن پیک، سامان که مست بود برای او مزاحمت ایجاد کرد. زن که متوجه وضعیت نامتعادل مرد جوان شده‌بود، به خانه برگشت و ماجرا را برای شوهرش تعریف کرد. مرد همسایه پس از شنیدن ماجرا خود را به محل رساند و با سامان درگیر شد، اما با میانجی‌گری دیگر ساکنان، این درگیری موقتاً پایان یافت. با این حال، ماجرا به همین‌جا ختم نشد. شوهر زن موضوع را با برادر و دوستانش در میان گذاشت و دقایقی بعد، آنها برای حمایت از او به محل آمدند. از سوی دیگر، سامان نیز برادرش فرزین را در جریان ماجرا قرار داد. فرزین همراه مادرش به محل رسید و بار دیگر میان دو طرف مشاجره شکل گرفت، مشاجره‌ای که این بار به درگیری فیزیکی انجامید.

ضربه مرگبار به سر فرزین

در جریان درگیری دوم، فرزین بر اثر اصابت جسم سخت به سرش بیهوش شد. سامان نیز زخمی شد و مادر آنها از ناحیه دست آسیب شدیدی دید، به‌طوری‌که بنا بر اطلاعات اولیه، دو انگشت خود را از دست داد. پس از مجروح شدن اعضای این خانواده، شوهر زن همسایه و همراهانش از محل گریختند. مصدومان نیز برای درمان به بیمارستان منتقل شدند، اما فرزین با وجود تلاش کادر درمان، صبح دیروز جان باخت. اکنون بازپرس جنایی و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در حال بررسی جزئیات حادثه هستند تا مشخص شود در جریان درگیری چه کسی ضربه مرگبار را به سر فرزین وارد کرده و هر یک از افراد حاضر در نزاع چه نقشی داشته‌اند.

تحقیقات برای شناسایی و دستگیری متهمان فراری و روشن شدن تمام ابعاد این درگیری مرگبار ادامه دارد.