کد خبر: 1384256
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
جامعه » اخبار كلی

مأموران قلابی مرد سالخورده را تا یک قدمی مرگ بردند

غلامرضا مسکنی

جوان آنلاین:  دو مرد که با معرفی خود به‌عنوان مأمور امنیتی، مردی سالخورده را در جنوب تهران ربوده بودند، پس از ضرب‌وجرح شدید و سرقت کارت بانکی حاوی ۸۷ میلیون تومان، او را در حالی که بیهوش بود از خودرو بیرون انداختند. قربانی پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان به هوش آمد و با شکایت دخترش، تحقیقات پلیس برای دستگیری متهمان آغاز شد. 
صبح روز دوشنبه بیستم مهرماه، دختر جوانی با مراجعه به اداره پلیس تهران از دو مرد به اتهام آدم‌ربایی، ضرب‌وجرح و سرقت اموال پدرش شکایت کرد و خواستار شناسایی و دستگیری آنها شد. 


 ناپدید شدن مرد سالخورده
شاکی در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «پدرم بازنشسته و سالخورده است. عصر پنج‌شنبه شانزدهم مهرماه برای خرید نان از خانه بیرون رفت، اما دیگر برنگشت. هرچه منتظر ماندیم، خبری از او نشد و نگرانش شدیم. به همین دلیل جست‌و‌جو برای پیدا کردنش را آغاز کردیم تا اینکه متوجه شدیم رهگذران پیکر زخمی و نیمه‌جان او را در منطقه خزانه در جنوب تهران پیدا کرده و برای درمان به بیمارستان منتقل کرده‌اند.»
دختر جوان ادامه داد: «بلافاصله به بیمارستان رفتیم. پزشکان گفتند پدرم در جریان حادثه‌ای به‌شدت زخمی و بیهوش شده‌است. او چند روز تحت درمان بود تا اینکه سرانجام به هوش آمد و ماجرای آن شب حادثه را برایمان تعریف کرد.»


 ادعای دروغین ۲ مرد مسلح
به گفته شاکی، پدرش پس از خروج از خانه به نانوایی محل مراجعه کرده، اما با تعطیلی آنجا روبه‌رو شده‌بود. او برای خرید نان از مسیر دیگری به سمت نانوایی دوم می‌رفت که یک دستگاه خودروی پژو راهش را سد کرد. 
دختر جوان در ادامه شکایتش گفت: «دو مرد از خودرو پیاده شدند و خودشان را مأمور امنیتی معرفی کردند. آنها مدعی شدند پدرم مرتکب جرمی شده و باید برای بازجویی به اداره پلیس منتقل شود. پدرم به آنها گفت که مرتکب خلافی نشده‌است، اما آن دو بدون توجه به اعتراضش، او را به زور سوار خودرو کردند.»
شاکی افزود: «آن‌ها بی‌سیم و اسلحه همراه داشتند و همین موضوع باعث شده‌بود، پدرم تصور کند با مأموران واقعی روبه‌رو شده‌است، اما پس از سوار کردن او، به‌شدت کتکش زدند و اموالش را گرفتند.»
 سرقت کارت بانکی و رها کردن قربانی
دختر جوان درباره اموال سرقت‌شده از پدرش گفت: «داخل کیف او مقداری پول نقد و کارت عابربانک وجود داشت که ۸۷ میلیون تومان موجودی داشت. پدرم این پول را برای پرداخت بدهی‌اش به صاحبخانه کنار گذاشته بود. دو مرد کارت بانکی را به زور از او گرفتند، اما وقتی پدرم مقاومت کرد، آن‌قدر او را کتک زدند که بیهوش شد. سارقان پس از این حادثه تمامی موجودی کارت پدرم را خالی کرده بودند.»
به گفته شاکی، دو مرد پس از سرقت اموال، پدرش را در حالی که بیهوش بود از خودرو بیرون انداختند و از محل گریختند. رهگذران پس از مشاهده وضعیت وخیم او، برای انتقالش به بیمارستان اقدام کردند. 
دختر جوان در پایان شکایتش گفت: «پدرم در یک قدمی مرگ بود. پزشکان گفتند اگر رهگذران دیرتر او را به بیمارستان می‌رساندند، ممکن بود جانش را از دست بدهد. ما از این دو مرد به اتهام آدم‌ربایی، سرقت و اقدام به قتل شکایت داریم.»
 آغاز تحقیقات برای شناسایی متهمان
پس از ثبت شکایت، پرونده با دستور بازپرس برای رسیدگی در اختیار مأموران پلیس قرار گرفت. تحقیقات برای شناسایی هویت دو مردی که خود را مأمور معرفی کرده‌بودند، بررسی مسیر تردد خودروی پژو و دستگیری متهمان ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امنیت ، مامور ، پلیس
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