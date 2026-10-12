جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت: اگر ترامپ می‌خواهد رئیس جمهور را در اوکراین تغییر دهد، باید بداند که فقط مردم ما می‌توانند رهبر را تغییر دهند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: من واقعاً برای انتخابات آماده‌ام. ما به دستکم ۶۰ روز برای امنیت زیرساخت‌ها نیاز داریم تا انتخابات را آماده کنیم.

ترامپ تروریست در دخالت آشکار در امور داخلی اوکراین از اوکراینی‌ها خواسته بود تا زلنسکی را با رئیس جمهور جدید جایگزین کنند.

مشاور ترامپ هم گفته بود که آمریکا باید از تلقی زلنسکی به‌عنوان متحدی قابل اعتماد دست کشیده و واقعیت را درک کند.