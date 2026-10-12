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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
ورزش » ساير
دبیر کمیته ملی المپیک از عملکرد کاروان بازی‌های آسیایی حمایت کرد

روسفیدی ورزش ایران در ناگویا

1 عنوان ششمی ایران در بازی‌های آسیایی آیچی‌- ناگویا ۲۰۲۶ درحالی به دست آمد که برخی ورزشکاران و تیم‌های اعزامی عملکرد خوبی نداشتند
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: عنوان ششمی ایران در بازی‌های آسیایی آیچی‌- ناگویا ۲۰۲۶ درحالی به دست آمد که برخی ورزشکاران و تیم‌های اعزامی عملکرد خوبی نداشتند. بررسی نتایج به دست آمده، آسیب‌شناسی شکست‌ها و برنامه‌ریزی برای پیشرفت بیشتر در دوره بعدی بازی‌ها از مسئولیت‌های سنگینی است که کمیته ملی المپیک به دوش می‌کشد. 

اتمام بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ فرصت خوبی بود تا دبیرکل کمیته ملی المپیک نتایج به دست آمده در ناگویا را در حضور رسانه‌ها ارزیابی کند. مهدی علی‌نژاد عملکرد تیم‌ها در این دوره را ملاک ادامه حمایت‌های کمیته خواند. 

 اعزام در سخت‌ترین اوضاع
پروسه طولانی آماده‌سازی و اعزام کاروان از نکات مورد تأکید دکتر علی‌نژاد بود. دبیرکل کمیته ملی المپیک در ابتدای نشست به تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه اشاره‌ای داشت: «کار اعزام از اسفند ۱۴۰۳ شروع شد و بعد از بازی‌های المپیک مهم‌ترین مسئولیت ما بازی‌های آسیایی بود. از حالا بازی‌های المپیک لس‌آنجلس بیشترین تمرکز ما را خواهد گرفت. ۱۵۰ جلسه تخصصی با فدراسیون‌های ورزشی برگزار کردیم. در کنار ما آکادمی ملی المپیک هم در خدمت ورزشکاران بود. با این اقدامات تلاش کردیم ورزشکاران‌مان را با بهترین امکانات اعزام کنیم. باتوجه به مشکلات میزبانی تلاش کردیم ورزشکاران‌مان اسیر این مسائل نشوند. در سخت‌ترین وضعیت پس از انقلاب به بازی‌های ناگویا رفتیم و با این وضعیت باید به وظیفه‌مان عمل می‌کردیم. ورزش ایران در ناگویا روسفید شد.»

 عملکرد رضایت‌بخش
کسب ۱۹ طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز و ایستادن در جایگاه ششمی آسیا از نظر علی‌نژاد عملکردی رضایت‌بخش و قابل قبول است: «از بازی‌های ۲۰۱۰ شاهد سیر نزولی ورزش ایران در آسیا بودیم. در سخت‌ترین شرایط سیر نزولی را به سیر صعودی تبدیل کردیم و ثابت کردیم ورزش می‌تواند حال مردم را خوب کند. اگر شرایط عادی بود نتایج بهتر از اینها می‌شد. تاریخ‌سازی بانوان اتفاق بزرگی بود و برای اولین‌بار در تکواندو رویینگ به مدال طلا دست یافتند. یک سوم مدال‌های کاروان را بانوان کسب کردند. با رتبه چهارم آسیا فقط دو طلا فاصله داشتیم و رقابت در ناگویا بسیار سنگین بود. پیش‌بینی ما کسب ۱۵ تا ۱۷ طلا بود. نتایج فراتر از حد انتظار بود. بررسی و آسیب‌شناسی نتایج شروع شده است. کمیته براساس نتایج ناگویا به حمایت‌هایش ادامه خواهد داد و این مبنای کار ما خواهد بود.»

 بحران تیم امید
دبیرکل کمیته المپیک حذف تیم امید در ناگویا را قابل پیش‌بینی عنوان کرد: «این عملکرد ضعیف هر دوره تکرار می‌شود و پیش‌بینی ما هم همین بود. ولی نظر فدراسیون بر اعزام بود. همکاری نکردن باشگاه‌ها با تیم امید اصلی‌ترین چالش است. حسین عبدی قبل از اعزام گفت بهتراست این تیم اعزام نشود. باخت به کره‌شمالی بد بود و نتایج تیم نیاز به بررسی ندارد. چهار سال است مدیریت فدراسیون ثابت است و کمیته فقط شرایط اعزام را فراهم کرد. فدراسیون باید برای تیم امید برنامه‌ریزی بیشتری انجام دهد.»

 ابهام در اعزام به ریاض
اعزام کاروان ورزش ایران به بازی‌های داخل سالن آسیا- ریاض که آذرماه برگزار خواهد شد هنوز قطعی نشده است: «شرایط منطقه ناپایدار است و وضعیت عربستان هم مشخص نیست. با شورای المپیک آسیا تماس گرفتیم تا از آینده برگزاری بازی‌های داخل سالن آسیا مطلع شویم. همچنین اعزام کاروان کشورمان به مسائل مختلفی بستگی دارد، ولی سلامت کاروان برای ما اهمیت زیادی دارد.»

 حمایت از اعزام هیئت رئیسه
دبیرکل کمیته در واکنش به حضور مهدی گودرزی و محمدرضا داورزنی اعضای هیئت رئیسه به ناگویا، اعزام آنها را براساس اساسنامه و قانونی دانست: «در این مورد بند یک اساسنامه را بخوانید؛ اعضای هیت رئیسه به نمایندگی از مجمع انتخاب می‌شوند. بیش از ۵۰ درصد بودجه کمیته صرف بازی‌های آسیایی شده و حضور اعضای هیئت اجرایی طبیعی است. گودرزی و داورزنی بااینکه رئیس فدراسیون نبودند و تیم اعزامی نداشتند، برای آنها شرح وظایف تعیین کرده بودیم. این افراد بر اساس اساسنامه مسئولیت و وظیفه دارند. آنها هم ناظرند و هم تصمیم‌گیرنده. موضوعات بین‌المللی و کاروان را مدیریت می‌کنند.»
علی‌نژاد در خصوص دیسکالیفه شدن فاطمه محیطی‌زاده ملی‌پوش هفتگانه، مسئولیت را برعهده فدراسیون و خود ورزشکار خواند: «وظیفه کمیته المپیک در بحث‌های کلان است و هر رشته موضوعات تخصصی خودش را دارد. اطلاعات جدید هر رشته را به فدراسیون‌ها اطلاع دادیم. برخی مقررات داخلی رشته‌ها تابع قوانین فدراسیون‌های جهانی است. هم فدراسیون و هم ورزشکار کم‌توجهی کردند. بهترین کفش‌ها در اختیار محیطی‌زاده قرار داده شده و خودش گفته با این کفش راحت هستم. البته از تغییرات مطلع نبوده است.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ایران ، آسیا ، ورزش
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