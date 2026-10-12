تخریب منازل ۸۰ خانواده فلسطینی در منطقه النقب

جوان آنلاین: مقامات رژیم صهیونیستی از صبح امروز دوشنبه، با استقرار گسترده نیرو‌های امنیتی، عملیات تخریب منازل ۸۰ خانواده فلسطینی را در روستای بدوی‌نشین الظحیه در منطقه النقب آغاز کردند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که این عملیات منازل خانواده فلسطینی ابو وادی را هدف قرار داده است و اجرای آن صد‌ها نفر از ساکنان منطقه را آواره خواهد کرد.

عملیات تخریب پس از آن آغاز شد که دادگاه مرکزی بئرالسبع درخواست ساکنان منطقه برای تعلیق این عملیات را رد کرد و به این ترتیب، مسیر اجرای حکم تخریب منازل و ساختمان‌های روستای الظحیه هموار شد.

حدود ۳۰۰ نفر در این روستا زندگی می‌کنند که شماری از آنها سالمند و کودک هستند.

در سال‌های اخیر، عملیات تخریب روستا‌های فلسطینی‌نشین در منطقه النقب گسترش یافته و ده‌ها خانه و ساختمان در روستای رهط و دیگر روستا‌ها را دربرگرفته است.

این تخریب‌ها با ادعای ساخت‌وساز بدون مجوز انجام می‌شود؛ اقدامی که به گفته منابع فلسطینی، با هدف کوچاندن جوامع عرب‌زبان ساکن صحرای نقب صورت می‌گیرد.