کد خبر: 1384215
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی
نماینده پارلمان لبنان:

حزب‌الله بخشی از معادله تنگه هرمز و باب‌المندب است

3 نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان ضمن هشدار درباره هرگونه محاسبه برای تضعیف مقاومت، گفت این جریان بخشی از معادلات راهبردی منطقه است و ایران نیز همچنان از مقاومت لبنان حمایت می‌کند.

جوان آنلاین: «حسین الحاج حسن» رئیس فراکسیون «نمایندگان بعلبک-‌الهرمل» در پارلمان لبنان، اعلام کرد که مقاومت لبنان بخشی از معادله منطقه‌ای تنگه هرمز و باب‌المندب است و هرگونه تصور درباره تضعیف توانمندی‌های آن، محاسبه‌ای اشتباه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، الحاج حسن این اظهارات را در مراسم بزرگداشت چهلم شهید علی مروان أمهز از نیرو‌های مفقودالاثر، در حسینیه شهرک أمهز مطرح کرد و گفت آمریکا خواهان تسلیم ایران است، اما تهران تصمیم گرفته تسلیم نشود و در صورت وقوع جنگ، با قدرت پاسخ دهد.

وی با اشاره به توانمندی‌های ایران برای پاسخ به حملات احتمالی افزود پایگاه‌های آمریکا، تأسیسات انرژی، میادین نفت و گاز و کشتی‌ها می‌توانند در شمار اهداف این پاسخ قرار گیرند؛ موضوعی که مقام‌های ایرانی نیز به صراحت درباره آن سخن گفته‌اند.

این نماینده لبنانی همچنین با اشاره به توانمندی‌های نیرو‌های مسلح یمن در منطقه باب‌المندب تصریح کرد مقاومت لبنان نیز در چارچوب محور مقاومت، بخشی از معادلات مرتبط با این گذرگاه راهبردی و تنگه هرمز است.

الحاج حسن با تأکید بر اینکه مقاومت لبنان همچنان از توانمندی، اراده و راهبرد مشخص برخوردار است، گفت این جریان با وجود فشار‌های سیاسی، بر اساس ارزیابی خود از شرایط و در زمان مناسب تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی همچنین با ابراز اطمینان از تداوم حمایت ایران از حزب‌الله خاطرنشان کرد تهران پس از دهه‌ها حمایت از مقاومت لبنان، همچنان به حمایت خود ادامه می‌دهد و لبنان را در مرکز هرگونه معادله یا توافق احتمالی آینده در منطقه قرار می‌دهد.

رئیس فراکسیون نمایندگان بعلبک‌- الهرمل در ادامه، مقام‌های لبنانی را به تبعیت از خواسته‌های آمریکا متهم کرد و گفت این مقام‌ها در شرایطی موضوع خلع سلاح مقاومت را در اولویت قرار داده‌اند که اشغالگری اسرائیل، تخریب‌ها و مشکلات اقتصادی لبنان همچنان از مسائل اساسی این کشور هستند.

الحاج حسن در پایان تأکید کرد مقاومت یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت لبنان است و تا زمانی که اشغالگری، تهدید‌ها و طمع‌ورزی‌های اسرائیل در لبنان و منطقه ادامه داشته باشد، نباید از این مؤلفه صرف نظر کرد.

برچسب ها: پارلمان لبنان ، حزب الله ، باب المندب ، تنگه هرمز
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