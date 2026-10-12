زلنسکی: روسیه ابتکار عمل ترامپ را نقض کرد

رئیس جمهور اوکراین در بیانیه‌ای ادعا کرد: روسیه با وجود ابتکار عمل ترامپ، همچنان به هدف قرار دادن تأسیسات گازی و زیرساخت‌های انرژی در اوکراین ادامه داد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: دیشب در پاسخ به پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ، از هدف قرار دادن تأسیسات انرژی روسیه خودداری کردیم.

به گزارش مهر، رئیس جمهور اوکراین ادعا کرد: روسیه با وجود ابتکار عمل ترامپ، همچنان به هدف قرار دادن تأسیسات گازی و زیرساخت‌های انرژی در اوکراین ادامه داد. ما از این موضوع خبر نداشتیم. ما از رسانه‌ها مطلع شدیم که رئیس جمهور ایالات متحده آتش بس انرژی را تضمین کرده است.

زلنسکی با ادعای حملات مداوم روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین ادعا کرد: ما هیچ جا ندیده‌ایم که آنها از این آتش‌بس حمایت کنند.