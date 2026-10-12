سومین نفتکش سوپر تانکر در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت

جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد صبح امروز سومین نفتکش متخلف از نوع سوپر تانکر در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد.

این نفتکش با خاموش نمودن سیستم ناوبری خود و با بی توجهی به هشدار‌های نیروی دریایی سپاه، مانند متخلفین قبلی قصد خروج از تنگه هرمز و مختل کردن نظم و امنیت آن را داشت؛ که مورد اصابت قرارگرفت.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد هرگونه همکاری کشتی‌ها تجاری و نفتکش با ارتش تروریست و قاچاقچی امریکای متجاوز و غارتگر در تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس با برخورد قاطع ما رو‌به‌رو خواهد شد.