کد خبر: 1384192
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

انفجار در الجلیل؛ یک صهیونیست کشته و ۱۹ نفر زخمی شدند

3 رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع انفجاری در الجلیل در شمال فلسطین اشغالی و کشته و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از النشره، منابع صهیونیستی از زخمی شدن شماری از صهیونیست‌ها بر اثر انفجاری در الجلیل علیا خبر دادند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۹ نفر دیگر که حال سه نفر از آنها وخیم است خبر داد.

از سوی دیگر روزنامه معاریو نوشت که حادثه انفجار بمب در شمال فلسطین اشغالی همچنان تمام نشده است و فرایند انتقال افراد زخمی شده در این حادثه به بیمارستان ادامه داد.

بنا به تحقیقات اولیه، یکی از دانش‌اموزان یک شئی حاوی مواد منفجره را لمس کرده و به احتمال زیاد آن را قبل از انفجار در داخل کیفش حمل کرده است.

علی رغم این پلیس رژیم صهیونیستی در شهرک اشغالی کریات شمونا گفته است که هنوز مطئمن نیست که علت انفجار بمب بوده است یا کلاهک موشک باقی مانده از جنگ.

ارتش رژیم صهیونیستی منطقه محل انفجار را منطقه بسته نظامی اعلام کرده است.

منابع صهیونیستی از اعزام بالگرد به منطقه برای انتقال مجروحان خبر دادند.

اسرائیل هیوم گزارش داد: نتانیاهو پس از حادثه در شمال اسرائیل، پخش زنده مربوط به انتخابات در رسانه‌های اجتماعی را قطع کرد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ۲۰ نفر در حادثه الجلیل زخمی شدند که حال یکی از آنها بسیار وخیم و حال دو نفر دیگر خطرناک گزارش شده است.

مرکز فوریت‌های پزشکی رژیم صهیونیستی اذعان کرد: با حادثه پیچیده‌ای رو‌به‌رو هستیم و در حال درمان مجروحان و تخلیه سریع آنها به بیمارستان‌ها هستیم.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: دانش‌آموزان و اعضای کادر آموزشی در جریان یک اردوی مدرسه در نزدیکی مرز شمالی زخمی شدند.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نتانیاهو در جریان جزئیات حادثه جدی که در شمال رخ داده است، قرار گرفته است. نتانیاهو دستوراتی برای انتقال مجروحان به بیمارستان‌ها صادر کرده و همچنان به ارزیابی‌های مداوم از اوضاع ادامه می‌دهد.

وزارت آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی بیان کرد: این حادثه بسیار خطرناکی استو ما با دست اندرکاران برای کمک به دانش آموزان و کادر آموزشی و خانواده‌های آنها همکاری می‌کنیم.

شهردار معالیه ترشیحا گفت: احتمال می‌دهیم که انفجار ناشی از مهمات عمل نکرده باشد.

والا نیوز گزارش داد: منطقه حادثه قبلاً توسط ارتش و پلیس عاری از مواد منفجره اعلام شده بود و به نظر می‌رسد که این انفجار ناشی از یک موشک قدیمی حزب‌الله بوده است.

برچسب ها: ارتش رژیم صهیونیستی ، نظامی صهیونیست ، حزب الله لبنان
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