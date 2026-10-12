نحوه خوداظهاری متقاضیان افزایش مبلغ کالابرگ اعلام شد

سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای، توضیحاتی درباره نحوه خوداظهاری متقاضیان افزایش اعتبار کالابرگ ارائه کرد.

جوان آنلاین: در این اطلاعیه آمده است:

۱. پیامک دعوت به خوداظهاری برای افزایش اعتبار کالابرگ، برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل حدود ۴۰ میلیون نفر، ارسال خواهد شد.

۲. ثبت‌نام در سامانه «دولت من» صرفاً از سوی سرپرست خانوار امکان‌پذیر است.

۳. سرپرستان خانوارهایی که امکان استفاده از سامانه را ندارند، می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت، فرایند خوداظهاری را انجام دهند.

در پایان این اطلاعیه آمده است؛ از شهروندان درخواست می‌شود اخبار مرتبط با افزایش اعتبار کالابرگ را از طریق اخبار و اطلاعیه‌های رسمی این سازمان دنبال کنند.