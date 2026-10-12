کد خبر: 1384166
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

«شواظ»؛ پهپاد راهبردی یمنی ها که معادلات جنگ را تغییر داد

یمن پیروزی‌های زمینی نیروهای مسلح یمن در جبهه‌های جنوب غربی تا حد زیادی مربوط به استفاده از یک پهپاد راهبردی است که معادلات عرصه جنگ را تغییر داده است.

جوان آنلاین: موازنه نظامی جبهه‌های جنوب غربی یمن، پس از ورود پهپاد «شواظ» به چرخه عملیاتی توسط نیروهای مسلح یمن، شاهد تحولی تاکتیکی و تأثیرگذار بود. این پهپادها بارها ستون‌های نظامی سعودی را که از سمت لحج به سوی مناطق الوازعیه و کهبوب در مجاورت گذرگاه بین‌المللی باب‌المندب در حال حرکت بودند، هدف قرار دادند.

به گزارش مهر، طی روزهای گذشته، رسانه های مقاومت بارها از عملیات نیروهای مسلح یمن تصاویر ویژه‌ای را منتشر کرده اند. تصاویر ضبط‌ شده، خسارات سنگینی را به این نیروها نشان می‌دهد و مانع بزرگی در برابر تلاش‌های آن‌ها برای نفوذ در این منطقه راهبردی ایجاد کرده و به کابوسی هولناک برای مزدوران سعودی تبدیل شده است.

نیروهای مسلح یمن با موفقیت تاکتیکی، تلاش‌های نفوذ دشمن را به قتلگاه های آنها تبدیل کرده معادله میدان و جنگ روایت‌ها را تغییر داده است.

ویژگی‌ها و مزایای پهپاد شواظ

پهپاد شواظ یک سلاح‌ تاکتیکی کم‌هزینه با قدرت مانورپذیری بالا است که از راه دور هدایت شده و امکان پخش زنده از صحنه عملیات را فراهم می‌کنند. اهمیت این پهپادها تنها به اجرای ضربات تهاجمی محدود نمی‌شود، بلکه شامل ارائه اطلاعات شناسایی و جاسوسی لحظه‌ای درباره آرایش دشمن و حجم تحرکات آن‌ها نیز می‌شود؛ امری که به فرماندهی میدانی، توانایی مدیریت نبرد بر اساس اصل تناسب و کاهش تلفات انسانی در خطوط تماس را می‌دهد. علاوه بر این، کارآمدی و تأثیر میدانی، روانی و شناختی این پهپادها بر دشمن و سطح «جنگ روایت‌ها» حائز اهمیت است.

کارکردهای پهپاد شواظ

بررس تصاویر مربوط به این پهپادها، کارکردهای زیر را برای آن نشان می‌دهد:

تعقیب نیروهای دشمن: مأموریت شواظ تنها تعقیب خودروها، زره‌پوش‌ها یا استحکامات نیست؛ بلکه این پهپادها قدرت بالایی در شکار نفرات دشمن در میدان نبرد دارد.

شناسایی: پهپاد شواظ عملکردهای تهاجمی و شناسایی-اطلاعاتی را همزمان انجام می‌دهد که به نیروهای مسلح امکان رصد تجمعات دشمن، آرایش، نفرات و تسلیحات آن‌ها را می‌دهد تا اصل تناسب در میدان نبرد محقق شود.

رصد و آتش از راه دور: فراهم کردن امکان دیده‌بانی و هدف‌گیری از راه دور، که منجر به کاهش تلفات انسانی احتمالی نیروهای یمنی در صورت درگیری مستقیم می‌شود.

ابعاد روانی و تغییر معادله میدان: پهپادهای شواظ از نظر روانی و شناختی، حالتی از رعب و بازدارندگی برای دشمن ایجاد کرده که از محدوده مستقیم نبرد فراتر رفته و بر فضای اطراف این نیروها سایه افکنده است. این پهپادها واقعیت میدانی جدیدی را تحمیل کرده‌اند که نیروهای ریاض را مجبور کرده از سبک «نمایش قدرت» با ستون‌های نظامی به حالت پراکندگی و اختفای دفاعی روی آورند؛ اما این اقدامات نیز آن‌ها را از هدف قرار گرفتن نجات نداده است.

دلالت‌های میدانی و جنگ روایت‌ها

تحلیل تحولات اخیر نشان می‌دهد که عملیات‌های تهاجمی اخیر، باعث فرسایش محسوس نیروهای سعودی در مناطق بین «لحج» و «باب‌المندب» شده است. این عملیات‌ها در کنار ضربات موشکی و هوایی پیشین، منجر به خسارات گسترده به صفوف نیروهای سعودی و تجهیزات و زره‌پوش‌های مدرن آمریکایی و سعودی شده است.

گزارش‌های تصویری منتشر شده از این پهپادها، در کنار لنز دوربین‌های رسانه های جنگی، ادعاهای ترویج‌ شده توسط دستگاه‌های تبلیغاتی سعودی و برخی شبکه‌های عربی مبنی بر «اعمال کنترل کامل بر باب‌المندب یا پیشروی به سمت المخا» را به‌ طور کامل رد کرد. تصاویر شواظ نشان داد که آرایش نظامی ریاض در این مناطق در وضعیت فرسایش جنگی قرار دارد.

برچسب ها: پهپاد ، جنبش یمن ، نیروهای مسلح یمن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

دو سرمقاله در یک ستون!

تذکر مفسر کبیر

بازگشت سایه اتم

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

به نام شهدا جفا نکنید!

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

خشایارستیزی روبی کوچولو

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

هشدار سرلشکر: دکترین هسته‌ای را تغییر می‌دهیم

حمایت آقای خاص از امباپه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار