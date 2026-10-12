«شواظ»؛ پهپاد راهبردی یمنی ها که معادلات جنگ را تغییر داد

جوان آنلاین: موازنه نظامی جبهه‌های جنوب غربی یمن، پس از ورود پهپاد «شواظ» به چرخه عملیاتی توسط نیروهای مسلح یمن، شاهد تحولی تاکتیکی و تأثیرگذار بود. این پهپادها بارها ستون‌های نظامی سعودی را که از سمت لحج به سوی مناطق الوازعیه و کهبوب در مجاورت گذرگاه بین‌المللی باب‌المندب در حال حرکت بودند، هدف قرار دادند.

به گزارش مهر، طی روزهای گذشته، رسانه های مقاومت بارها از عملیات نیروهای مسلح یمن تصاویر ویژه‌ای را منتشر کرده اند. تصاویر ضبط‌ شده، خسارات سنگینی را به این نیروها نشان می‌دهد و مانع بزرگی در برابر تلاش‌های آن‌ها برای نفوذ در این منطقه راهبردی ایجاد کرده و به کابوسی هولناک برای مزدوران سعودی تبدیل شده است.

نیروهای مسلح یمن با موفقیت تاکتیکی، تلاش‌های نفوذ دشمن را به قتلگاه های آنها تبدیل کرده معادله میدان و جنگ روایت‌ها را تغییر داده است.

ویژگی‌ها و مزایای پهپاد شواظ

پهپاد شواظ یک سلاح‌ تاکتیکی کم‌هزینه با قدرت مانورپذیری بالا است که از راه دور هدایت شده و امکان پخش زنده از صحنه عملیات را فراهم می‌کنند. اهمیت این پهپادها تنها به اجرای ضربات تهاجمی محدود نمی‌شود، بلکه شامل ارائه اطلاعات شناسایی و جاسوسی لحظه‌ای درباره آرایش دشمن و حجم تحرکات آن‌ها نیز می‌شود؛ امری که به فرماندهی میدانی، توانایی مدیریت نبرد بر اساس اصل تناسب و کاهش تلفات انسانی در خطوط تماس را می‌دهد. علاوه بر این، کارآمدی و تأثیر میدانی، روانی و شناختی این پهپادها بر دشمن و سطح «جنگ روایت‌ها» حائز اهمیت است.

کارکردهای پهپاد شواظ

بررس تصاویر مربوط به این پهپادها، کارکردهای زیر را برای آن نشان می‌دهد:

تعقیب نیروهای دشمن: مأموریت شواظ تنها تعقیب خودروها، زره‌پوش‌ها یا استحکامات نیست؛ بلکه این پهپادها قدرت بالایی در شکار نفرات دشمن در میدان نبرد دارد.

شناسایی: پهپاد شواظ عملکردهای تهاجمی و شناسایی-اطلاعاتی را همزمان انجام می‌دهد که به نیروهای مسلح امکان رصد تجمعات دشمن، آرایش، نفرات و تسلیحات آن‌ها را می‌دهد تا اصل تناسب در میدان نبرد محقق شود.

رصد و آتش از راه دور: فراهم کردن امکان دیده‌بانی و هدف‌گیری از راه دور، که منجر به کاهش تلفات انسانی احتمالی نیروهای یمنی در صورت درگیری مستقیم می‌شود.

ابعاد روانی و تغییر معادله میدان: پهپادهای شواظ از نظر روانی و شناختی، حالتی از رعب و بازدارندگی برای دشمن ایجاد کرده که از محدوده مستقیم نبرد فراتر رفته و بر فضای اطراف این نیروها سایه افکنده است. این پهپادها واقعیت میدانی جدیدی را تحمیل کرده‌اند که نیروهای ریاض را مجبور کرده از سبک «نمایش قدرت» با ستون‌های نظامی به حالت پراکندگی و اختفای دفاعی روی آورند؛ اما این اقدامات نیز آن‌ها را از هدف قرار گرفتن نجات نداده است.

دلالت‌های میدانی و جنگ روایت‌ها

تحلیل تحولات اخیر نشان می‌دهد که عملیات‌های تهاجمی اخیر، باعث فرسایش محسوس نیروهای سعودی در مناطق بین «لحج» و «باب‌المندب» شده است. این عملیات‌ها در کنار ضربات موشکی و هوایی پیشین، منجر به خسارات گسترده به صفوف نیروهای سعودی و تجهیزات و زره‌پوش‌های مدرن آمریکایی و سعودی شده است.

گزارش‌های تصویری منتشر شده از این پهپادها، در کنار لنز دوربین‌های رسانه های جنگی، ادعاهای ترویج‌ شده توسط دستگاه‌های تبلیغاتی سعودی و برخی شبکه‌های عربی مبنی بر «اعمال کنترل کامل بر باب‌المندب یا پیشروی به سمت المخا» را به‌ طور کامل رد کرد. تصاویر شواظ نشان داد که آرایش نظامی ریاض در این مناطق در وضعیت فرسایش جنگی قرار دارد.