کد خبر: 1384164
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۲
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میانگین نمرات امتحانات نهایی در سال ۱۴۰۵ رشد کرد

آذرکیش معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش با تشریح نتایج اولیه امتحانات نهایی سال ۱۴۰۵، از افزایش ۱٫۱۵ نمره‌ای میانگین کشوری نسبت به سال گذشته خبر داد.

جوان آنلاین: سید مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه با اشاره به رویکردهای کلان وزارت آموزش‌وپرورش با محوریت «عدالت، کیفیت و هویت» اظهار کرد: کیفیت آموزش را نمی‌توان صرفاً با افزایش نمرات یا نتایج آزمون‌ها سنجید؛ بلکه باید بررسی کرد دانش‌آموزان تا چه اندازه به مهارت‌هایی همچون حل مسئله، تفکر انتقادی، خلاقیت، کار گروهی و آمادگی برای زندگی و آینده شغلی دست یافته‌اند.

به گزارش مهر، وی با تأکید بر نقش محوری معلمان در تحول آموزشی افزود: هیچ اصلاح آموزشی بدون ارتقای کیفیت و انگیزه معلم پایدار نخواهد بود. ازاین‌رو، توانمندسازی حرفه‌ای معلمان، به‌روزرسانی برنامه‌های درسی، توسعه روش‌های نوین یاددهی و یادگیری و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق آموزشی باید با جدیت دنبال شود.

رشد میانگین نمرات امتحانات نهایی در سال ۱۴۰۵

آذرکیش در ادامه، با تشریح نتایج اولیه امتحانات نهایی سال ۱۴۰۵، از افزایش ۱٫۱۵ نمره‌ای میانگین کشوری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: مدارس عادی دولتی با رشد ۱٫۳۰ نمره‌ای، بیشترین میزان افزایش را در میان انواع مدارس ثبت کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تحلیل نتایج ارزشیابی‌ها در سطوح استانی، منطقه‌ای و مدرسه‌ای، تصریح کرد: این نتایج باید مبنای برنامه‌ریزی برای تعمیق یادگیری، ارتقای کیفیت آموزش و کاهش شکاف‌های آموزشی، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، قرار گیرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، توسعه طرح همنوا، گسترش هنرستان‌های جوار کارخانه و تقویت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش را از اقدامات مهم در مسیر توسعه مهارت‌آموزی دانست و بر استمرار این برنامه‌ها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به آغاز فرایند ثبت‌نام برای رقابت‌های جهانی مهارت ۲۰۲۸ ژاپن، از معاونان آموزش متوسطه استان‌ها و رؤسای ادارات فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش خواست با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه مشارکت حداکثری هنرجویان هنرستان‌ها را فراهم کنند.

آذرکیش در پایان، با تأکید بر پیگیری برنامه‌های تحولی و تقویت هماهنگی میان استان‌ها و ادارات تخصصی، نشست‌های وبیناری را فرصتی برای تبادل تجربه، بررسی چالش‌های اجرایی و ارتقای اثربخشی برنامه‌های آموزش متوسطه دانست.

برچسب ها: وزارت آموزش و پرورش ، امتحانات نهایی ، دوره متوسطه
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