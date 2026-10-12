سخنگوی شهرداری تهران از تلاش برای گسترش طرح تورم صفر به سایر شهرهای کشور با مشارکت شهرداری‌ها خبر داد.

جوان آنلاین: عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در نشست خبری مشترک با مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، که صبح امروز دوشنبه ۲۰ مهر برگزار شد با اشاره به اجرای طرح «چشم‌روشنی» اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مثبت این طرح، اختصاص بسته حمایتی به مادر خانواده است، نه سرپرست خانوار.

ورود اتوبوس‌های ۲۶ متری به کشور

محمدخانی در خصوص وضعیت ترافیک پایتخت گفت: به‌صورت طبیعی در نیمه دوم سال با افزایش ترافیک مواجه هستیم و هرچه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم، این وضعیت تشدید می‌شود. اولویت نخست ما در چند سال گذشته توسعه حمل‌ونقل عمومی با تأکید بر حمل‌ونقل برقی بوده و اتفاقات مثبتی نیز در این حوزه رخ داده است؛ با این حال، مشکل ترافیک همچنان جدی و آزاردهنده است و مردم دقایق طولانی را در ترافیک سپری می‌کنند.

وی با اشاره به خرید ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در این دوره مدیریت شهری افزود: خرید واگن‌های مترو و متروباس‌ها نیز انجام شده و خوشبختانه در روزهای اخیر اتوبوس‌های ۲۶ متری وارد کشور شده‌اند. امیدواریم هرچه سریع‌تر بتوانیم از این اتوبوس‌ها در خطوط تندروی اصلی استفاده کنیم.

سخنگوی شهرداری تهران تصریح کرد: مسیر کاهش ترافیک را دنبال می‌کنیم و این اقدامات نسبت به دوره‌های گذشته پررنگ‌تر بوده است. از سال ۱۴۰۲ نیمی از بودجه شهرداری تهران به حمل‌ونقل اختصاص یافته و صرف خرید اتوبوس، توسعه مترو و خرید واگن شده است. امیدواریم این اقدامات بیش از پیش توسعه یابد.

پیگیری تعمیم طرح تورم صفر به سایر شهرهای کشور

محمدخانی درباره جزئیات اجرای طرح تورم صفر اظهار کرد: این طرح برای شهروندان تهرانی در نظر گرفته شده است؛ البته دولت و شهردار تهران اعلام کردند که با دستور ویژه رئیس‌جمهور، کمیته هفت‌نفره‌ای در دولت تشکیل شده تا این طرح با مشارکت شهرداری‌ها به سایر شهرهای کشور نیز گسترش یابد.

وی ادامه داد: وزیر کشور، تعدادی از وزرا و شهردار تهران در این کمیته حضور دارند و امیدواریم این الگو در سایر شهرها نیز به‌خوبی اجرا شود.

امکان ثبت‌نام جاماندگان در سامانه شهرزاد

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه طرح تورم صفر برای نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از ساکنان تهران پیش‌بینی شده است، گفت: بر اساس آخرین آمار، ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در تهران ساکن هستند و شناسایی شهروندان از طریق سامانه‌های موجود در مجموعه‌های مختلف و همچنین ثبت اطلاعات در سوپراپلیکیشن شهرزاد انجام می‌شود.

وی افزود: افرادی که از این طرح جا مانده‌اند، می‌توانند با ثبت کد ملی و کدپستی در سامانه شهرزاد از خدمات آن بهره‌مند شوند.

امیدواری به واگذاری بخشی از وظایف دولت به شهرداری‌ها

محمدخانی با تأکید بر اهمیت مدیریت یکپارچه شهری اظهار کرد: شهرداری تهران طی پنج سال گذشته به‌صورت ایجابی و داوطلبانه وارد عمل شده و مسئولیت مسائل مرتبط با مدیریت یکپارچه شهری را پذیرفته است. این رویکرد به تحقق مدیریت یکپارچه شهری کمک می‌کند.

وی با اشاره به دیدگاه مشترک رئیس مجلس و رئیس‌جمهور درباره مدیریت یکپارچه شهری گفت: امیدواریم با نگاه و همراهی نمایندگان مجلس، این موضوع به نتیجه نهایی برسد. رئیس‌جمهور نیز معتقد است باید بخشی از وظایف دولت به شهرداری‌ها واگذار شود.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: در همکاری میان شهرداری تهران و دولت، الگویی ارزشمند برای مدیریت یکپارچه شهری در حال شکل‌گیری است. حتی اگر این موضوع در دوره فعلی به نتیجه نهایی نرسد، ما اقدامات خود را به‌صورت داوطلبانه ادامه خواهیم داد.

تدوین سازوکار جبران خسارت اتوبوس‌های آسیب‌دیده

محمدخانی درباره تعیین خسارت اتوبوس‌های آسیب‌دیده در مسیر انتقال به ایران گفت: برخی مدل‌های بیمه‌ای در شرایط جنگی تعهدی نمی‌پذیرند، اما سازوکاری در قالب بیمه برای جبران خسارت این اتوبوس‌ها در حال تهیه است تا مردم تهران متضرر نشوند.

وی افزود: اگر بخواهیم برای پیش‌بینی تمام شرایط در مدل‌های بین‌المللی منتظر بمانیم، باید این مسیر را رها کنیم؛ بنابراین هم روند واردات اتوبوس‌ها و هم سازوکار جبران خسارت را دنبال می‌کنیم.

بررسی راهکارهای جدید برای مدیریت خطوط ویژه

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره مدیریت خطوط ویژه اتوبوس‌های تندرو و ایزوله نبودن این مسیرها اظهار کرد: وضعیت خطوط ویژه باید بهبود پیدا کند و راهکارهای جدیدی نیز در این زمینه وجود دارد.

وی با طرح این پرسش که آیا باید در تمام شریان‌های اصلی شهر، مطابق الگوی دهه ۸۰، یک خط به‌صورت شبانه‌روزی به اتوبوس‌ها اختصاص داده شود، گفت: تجربیات دنیا نشان می‌دهد که چنین الگویی در همه شرایط ضروری نیست و اختصاص این خطوط به اتوبوس‌ها در بازه‌های چهار تا شش ساعته می‌تواند کافی باشد.

محمدخانی با اشاره به راهکارهای هوشمندسازی ترافیک ادامه داد: طرح HOV با استفاده از دوربین‌های هوشمند این امکان را فراهم می‌کند که در برخی ساعات، مسیر به حمل‌ونقل سایر شهروندان نیز اختصاص یابد و به این ترتیب نوعی دیوار نامرئی ایجاد شود.

وی افزود: در مدل هوشمند می‌توان تردد خودروهایی مانند آمبولانس را نیز پیش‌بینی کرد.

تغییر چهره مسیر آزادی تا پایانه شرق

محمدخانی با اشاره به برنامه‌های اجرایی در مسیر میدان آزادی تا پایانه شرق گفت: با حذف نرده‌ها و نصب گلجای‌ها، منظر هنری در شهر شکل می‌گیرد. همچنین اجرای فیبر نوری و کابل‌های برق در بستر این طرح دنبال می‌شود و مسیر فعالیت متروباس‌ها نیز در این محدوده ایجاد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تغییرات این مسیر را با همراهی پلیس راهور دنبال می‌کنیم.

سخنگوی شهرداری تهران همچنین درباره عملیات عمرانی خط ویژه میدان آزادی تا پایانه شرق اظهار کرد: این عملیات در حال اجراست و تلاش می‌کنیم بخشی از آن به‌زودی به نتیجه برسد. امیدواریم بتوانیم بخشی از مسیر را هم‌زمان با ورود اتوبوس‌های سه‌کابین به تهران به بهره‌برداری برسانیم.

کاهش فاصله آمار پیمانکاران پسماند با عملکرد میدانی

محمدخانی با اشاره به افزایش شفافیت در عملکرد پیمانکاران پسماند گفت: در این بخش، مناطق به‌صورت شفاف از تعداد پاکبانان و میزان فعالیت آن‌ها اطلاع دارند. در گذشته آمارهای مکتوب وجود داشت، اما هنگام تطبیق این اعداد با واقعیت میدانی، تفاوت قابل‌توجهی مشاهده می‌شد.

وی افزود: فاصله میان آمار ثبت‌شده و واقعیت میدانی تقریباً حذف شده و اطلاعات با شرایط واقعی هماهنگی بیشتری دارد.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه این روند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر کمک می‌کند، اظهار کرد: از هزار بخش نشتی وجود داشت که این نشتی‌ها برطرف شد و در مقایسه با سال‌های گذشته وضعیت بهتری داریم.

ضرورت بازنگری در روش‌های اجرایی متناسب با شرایط جنگی

محمدخانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و اجرای طرح تورم صفر اظهار کرد: در شرایط جنگی و تشدید تحریم‌ها، برخی حوزه‌های اجرایی به‌جز بخش نظامی، متناسب با شرایط موجود عمل نمی‌کنند؛ درحالی‌که باید تکالیف خود را بازتعریف کنیم و کمتر به مرز وظایف دستگاه‌ها توجه داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان با اصرار بر روش‌های سنتی شرایط جنگی را مدیریت کرد، گفت: شهرداری در این زمینه وظایفی دارد و در طول سال‌ها به قوانین مرتبط با این حوزه بی‌توجهی شده بود. ما وظیفه داریم به دولت کمک کنیم، زیرا دولت به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات را مدیریت کند. این یک تکلیف شرعی و قانونی است که برای رفع مشکلات مردم اقدام کنیم.

بازگشت بخشی از منابع مالی طرح تورم صفر به شهرداری

سخنگوی شهرداری تهران با توضیح سازوکار مالی طرح تورم صفر گفت: این طرح به‌عنوان سرمایه در گردش عمل می‌کند؛ به این معنا که شهرداری مستقیماً خرید انجام می‌دهد و کالاها به فروش می‌رسند و پس از خرید مردم، بخشی از منابع مالی به شهرداری بازمی‌گردد.

محمدخانی با بیان اینکه منتقدان باید راهکارهای خود را نیز مطرح کنند، افزود: شهرداری وظایف دیگری از جمله خرید اتوبوس را هم برعهده دارد. در این دوره ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده که در شهر فعال هستند و در حوزه خرید اتوبوس‌های برقی نیز اقدامات قابل‌توجهی انجام شده است.

وی ادامه داد: در منطقه ۱۲ که قلب تهران محسوب می‌شود، تمام اتوبوس‌ها برقی هستند و تلاش می‌کنیم در محدوده ترافیک نیز همه اتوبوس‌ها برقی باشند.

محمدخانی با اشاره به خرید اتوبوس از تولیدکنندگان داخلی و خارجی اظهار کرد: همچنان با نیازهای مردم فاصله داریم، اما تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم. نمی‌توانیم در برابر فشار تحریم‌ها بر مردم ایران بی‌تفاوت باشیم. پیام رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه هر مجموعه‌ای می‌تواند برای کاهش مشکلات دولت و مردم کمک کند، مورد توجه شهرداری قرار گرفته و در این زمینه وارد عمل شده‌ایم.

تکیه طرح تورم صفر بر تجربه عرضه کالا با قیمت پایین‌تر

سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه طرح تورم صفر یک‌شبه طراحی نشده است، گفت: این طرح بر پایه تجربه پنج ساله شهرداری تهران شکل گرفته و اقدامات مشابهی در سال‌های گذشته انجام شده است. ما در دولت شهید رئیسی و همچنین در طول پنج سال گذشته برای حذف واسطه‌ها تلاش کرده‌ایم و بسیاری از کالاهای اساسی را در میادین میوه و تره‌بار با قیمتی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد کمتر از سطح شهر عرضه کرده‌ایم.

وی افزود: مطالعات و بررسی‌های این طرح از فروردین‌ماه آغاز شد و ظرفیت همکاری با دولت را فراهم کردیم. ۳۱۶ میدان میوه و تره‌بار و ۵۵ فروشگاه شهروند این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهد که از شبکه توزیع موجود برای حمایت از معیشت مردم و کاهش دغدغه‌های آن‌ها استفاده کنیم.

محمدخانی با اشاره به انعقاد قراردادهای بلندمدت و پیگیری واردات برای خریدهای عمده گفت: در این طرح به تکلیف خود عمل می‌کنیم و مسیر علمی و کارشناسی را پیش می‌بریم.

پیش‌بینی سهمیه ماهانه برای استفاده‌کنندگان از طرح

محمدخانی با اعلام اینکه برای طرح تورم صفر سهمیه ماهانه در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: افراد پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه شهرزاد، اسامی فروشگاه‌ها و میادین اطراف محل سکونتشان را دریافت می‌کنند.

وی افزود: در تلاش هستیم دستگاه‌های عابربانک فروشگاه‌ها را نیز برای اجرای این طرح به سامانه متصل کنیم.

گسترش خدمات درمانی و فرهنگی در قالب طرح مادرانه

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اجرای طرح مادرانه خاطرنشان کرد: خرید از فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار، استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی، برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی و مراکز هنری از جمله سینماهای شهرداری تهران، در شمار خدمات این طرح قرار دارند.

محمدخانی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در پایتخت گفت: گزارش این بخش از سوی معاون شهرسازی شهردار تهران یا شهردار تهران ارائه خواهد شد.

وی افزود: با فراهم شدن بسترهای لازم، امیدواریم بتوانیم این مسیر را بدون دخالت افراد پیش ببریم و زمان صدور پروانه را کاهش دهیم.

منبع مهر