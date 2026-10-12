کد خبر: 1384160
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۷
جامعه » اخبار كلی

دستور دادستان تهران برای جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری

ق دادستان تهران به سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای تهران دستور داد با افزایش اعمال نظارت بر پرونده‌ها از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضروری جلوگیری کنند.

جوان آنلاین: علی صالحی دادستان تهران در ششمین جلسه کاهش جمعیت کیفری دادسرای تهران، با اشاره به تبعات منفی بازداشت در زندگی اشخاص به سرپرستان نواحی دادسرای تهران دستور داد: با تقبل اظهار نظر درخصوص قرارهای تأمین، با توجه به مر قانون، مانع از صدور قرارهای منتهی به بازداشت غیرضروری شوند.

دادستان تهران در ادامه به فعال شدن ظرفیت نظارت الکترونیک به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه برای اعمال نظارت بر پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: لازم است برای جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری و کوتاه مدت، از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده شود.

وی تاکید کرد: آمارپرونده‌هایی که متهمان بازداشتی بالای یک ماه و کمتر از سه روز دارند در همه‌ نواحی دادسرای تهران استخراج و جهت افزایش نظارت و اعمال راهکارهای مدیریتی به دادستانی تهران اعلام شود.

صالحی وجود ابهام در میزان ردمال‌ها را یکی از موانع اجرای احکام پرونده‌های قضایی و افزایش مدت ماندگاری محکومان در زندان عنوان کرد و دستور داد موضوع ردمال‌های مبهم با دقت از سوی سرپرستان دادسرا پیگیری شود.

تأکید بر استمرار بازدید از زندان‌ها و ملاقات حضوری با زندانیان، استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی عفو، تعلیق مجازات، استفاده از پابندالکترونیک، اعطای آزادی مشروط و اعطای مرخصی منجر به آزادی، استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف در تحقق صلح و سازش و تعیین تکلیف اجرای احکام از مهم‌ترین توصیه‌های دادستان تهران برای کاهش جمعیت کیفری بود.

برچسب ها: دادستان تهران ، بازداشت ، قوه قضاییه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

دو سرمقاله در یک ستون!

تذکر مفسر کبیر

بازگشت سایه اتم

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

به نام شهدا جفا نکنید!

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

خشایارستیزی روبی کوچولو

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

همتی: ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون می‌رسد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

هشدار سرلشکر: دکترین هسته‌ای را تغییر می‌دهیم

حمایت آقای خاص از امباپه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
سرمربی نفت آبادان در پاسخ به خبرنگار جوان: تلاش خودمان را کردیم اما نتوانستیم از اشتباهات حریف استفاده کنیم
مصاحبه علی علیپور و پیام نیازمند بعد از گلزنی مقابل نفت آبادان
اظهارات سخنگوی باشگاه پرسپولیس درخصوص ماجرای یاسر آسانی
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار