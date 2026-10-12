حملات موشکی و پهپادی به عربستان

منابع از حملات موشکی و پهپادی یمن به عربستان طی امروز -دوشنبه- خبر دادند.

جوان آنلاین: صابرین نیوز از حملات موشکی و پهپادی یمن به عربستان خبر داد.

به گزارش ایسنا، ائتلاف سعودی که از دولت عدن حمایت می‌کند، فاش کرد که پدافند هوایی عربستان سعودی در حال حاضر در حال رصد و پاسخگویی به تهدیدات پهپادها و موشک‌های کروز علیه پادشاهی است.

اداره کل هواپیمایی کشوری عربستان هم پیشتر (GACA) اعلام کرد که «حمله فجیع» که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را بعد از ظهر شنبه هدف قرار داد، منجر به کشته شدن ۱۲ نفر، از جمله شهروندان و ساکنان، و زخمی شدن ۳۰۹ نفر دیگر شد.

این در حالی است که این فرودگاه تا اطلاع ثانوی بسته است.

طی هفته‌های اخیر تنش میان یمن و عربستان بالا گرفته است و ارتش یمن در پاسخ به حملات عربستان پایگاه‌های نظامی آن را هدف قرار می‌دهد.